MotoGp – Dovizioso lancia l’allarme | “domani non abbiamo gomme per correre”

Seconda sessione di Libere tormentata al Mugello, con due bandiere rosse: una per il terribile volo di Pirro, portato in ospedale per accertamenti dopo aver rimediato vari traumi, ma non gravi

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

MotoGp - succede di tutto al Mugello : dopo l’incidente a Pirro - moto in fiamme per Dovizioso [FOTO] : motoGp, Andrea Dovizioso alle prese con un problema alla moto, olio in pista e nuovamente bandiera rossa al Mugello motoGp, al Mugello una giornata di prove non proprio fortunatissima. Il pomeriggio è stato infatti condizionato dal brutto incidente occorso allo sfortunato Pirro, il quale è stato soccorso dall’ambulanza ed ora è cosciente e sotto osservazione. I guai per i piloti italiani però non sono finiti. La Ducati di Dovizioso ha ...

MotoGp - Dovizioso - 'frecciate' a Lorenzo e Iannone Rossi - un'amicizia mai nata : E’ da poco uscita l’autobiografia di Andrea Dovizioso, un libro dove “DesmoDovi” si racconta a 360° e dove affronta svariati argomenti, dai rinnovi “difficili” con la Ducati ai suoi avversari, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone passando per Jorge Lorenzo.--Intervistato da Sky Sport alla presentazione del suo libro, il forlivese non ha risparmiato frecciate a Iannone e Lorenzo, mentre di Rossi ha parlato come di una “cerchia” di ristrette ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tutti a caccia di Andrea Iannone. Dovizioso per confermarsi - Valentino Rossi per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia di MotoGP. Il più veloce stamattina è stato Andrea Iannone, che ha staccato i rivali di mezzo secondo. Il pilota della Suzuki ha cominciato alla grande il weekend del Mugello, al pari della Ducati, che ha piazzato in seconda posizione un sorprendente Michele Pirro e in terza Andrea Dovizioso. Il forLIVEse ha lavorato sul passo, fin qui in linea con quello di Marc ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Andrea Iannone batte il primo colpo al Mugello. Andrea Dovizioso terzo - Valentino Rossi ottavo : Tre Italiani nelle prime tre posizioni delle prove libere 1 del GP d’Italia. Il miglior tempo è di Andrea Iannone, che ha staccato tutti i rivali piazzando un tempo di 1’47″253, nettamente il più veloce del gruppo nella mattinata del Mugello. Il pilota della Suzuki ha trovato il miglior giro proprio nel finale, montando la gomma morbida al posteriore, unico ad adottare questa soluzione per l’attacco al tempo. Gli altri si ...

MotoGp Dovizioso : "La frenata al Mugello ci aiuta - ma gli altri sono vicini" : Dovizioso si presenta al Mugello, che l'anno scorso fu lo spartiacque della sua stagione, con la necessità di ricucire il grande gap con il vertice della classifica, lontano 49 punti, sapendo che non ...

MotoGp – Dovizioso carico e motivato per il Mugello : “dobbiamo iniziare a conquistare punti” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso in vista della gara di domenica al Mugello: le parole del forlivese della Ducati nella conferenza stampa del Gp d’Italia Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Andrea Dovizioso arriva alla sua gara di casa dopo due pesanti zero, che, aggiunti alla vittoria ...

MotoGp – Dovizioso motivato per il Mugello : “siamo lontani in classifica - ma sarà un weekend interessante” : Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d’Italia Tra poco più di un’ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d’Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...

MotoGp – Dovizioso - lo scarico per la pipì e la rimonta su Marquez : “siamo in una situazione scomoda - non disperata” : Andrea Dovizioso sereno e sorridente all’incontro con gli ingegneri dell’Università degli studi di Firenze: il ducatista tra simpatici aneddoti e voglia di lottare in pista Il Mugello è finalmente arrivato! Dopo la vittoria dello scorso anno di Andrea Dovizioso, il ducatista ce la metterà tutta per ripetersi dopo i due deludenti zero consecutivi in Spagna e Francia. Ieri il forlivese del team di Borgo Panigale ha incontrato gli ...

MotoGp - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sono molto fiducioso» : ROMA - Per Andrea Dovizioso la parola d'ordine è tornare sul podio dopo due zero consecutivi a Jerez e Le Mans: ' Lo scorso anno al Mugello io e Petrucci abbiamo fatto la differenza. Sono molto ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Saremo competitivi al Mugello - peccato per i punti persi ma il Mondiale è aperto” : Andrea Dovizioso vuole trionfare al Mugello e punta al successo nel GP d’Italia che si disputerà nel weekend. Sul tracciato toscano, il forlivese si presenta per fare la differenza anche se le Honda partono comunque con i favori del pronostico. Il vicecampione del mondo ha presentato in questo modo l’evento e le sue sensazioni: “Quest’anno è difficile fare previsioni per il Mugello perché ogni gara fa storia a sé. Anche ...