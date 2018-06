MotoGp – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere | Iannone soddisfatto al

MotoGp - GP Mugello 2018 : news live dalla conferenza : Andrea Dovizioso , Ducati, : "Arriviamo in una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, siamo lontani da Marquez, ma siamo più competitivi, il livello dei piloti è davvero alto, nei ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo non è riuscito a trarre il meglio dalla moto» : Attualmente sembra molto difficile che lo spagnolo possa rinnovare con la Rossa, come ammette anche ai microfoni di Sky Sport Claudio Domenicali: ' Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a ...

MotoGp – Dovizioso ci crede ancora - dalla lotta per il titolo al futuro compagno : “sono curioso anch’io” : Andrea Dovizioso, la lotta per il titolo Mondiale e il suo futuro compagno di squadra: il forlivese della Ducati ci crede ancora E’ stata presentata ieri l’autobiografia di Andrea Dovizioso, Asfalto. Il pilota della Ducati ha autografato ieri diverse copie del suo libro per alcuni tifosi, per poi raccontare anche le sensazioni con le quali arriva al prossimo Gp, quello del Mugello, dopo due pesanti zero: “credo che il Mugello ...

Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGp : Il pilota francese Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, in programma domani pomeriggio sul circuito di Le Mans. Zarco, che è il pilota di casa e corre con la Yamaha, ha fatto registrare il The post Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGp – Il futuro di Iannone lontano dalla Suzuki? Brivio non si sbilancia : “la situazione è incerta” : Davide Brivio e il futuro di Andrea Iannone: il team Suzuki non esclude un ‘addio’ col campione di Vasto Il mercato piloti è l’argomento più chiacchierato nelle ultime gare di MotoGp. Dopo un inizio di stagione che ha visto Rossi, Vinales e Marquez rinnovare i propri contratti con le rispettive squadre, adesso l’attenzione sembra tutta sulla Ducati, ma anche Suzuki è in movimento e le sue mosse potrebbero influire anche ...

MotoGp - GP Le Mans Francia 2018 : news live dalla conferenza

MotoGp - l’enigma Yamaha : Johann Zarco va forte e Valentino Rossi arranca. Dipende solo dalla moto? : Ieri è andata in archivio una sessione di test sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) ed il risultato finale invita ad alcune riflessioni: Johann Zarco il più veloce con la Yamaha mentre Valentino Rossi arranca in decima posizione, con una M1 (teoricamente) più evoluta. Sono solo prove e probabilmente il “Dottore” non si è dannato l’anima nel cercare il tempo. Resta il fatto che la moto nipponica, tra le sue mani, ...

MotoGp Jerez 2018 : le qualifiche e la pole in diretta LIVE dalla Spagna : Il circuito di Jerez è stato intitolato al 12+1 volte campione del mondo, scomparso la scorsa estate in un incidente stradale. Eretto anche un busto in suo onore all'ingresso del tracciato.

MotoGp Libere3 Jerez - Marquez super; Dovizioso e Vinales fuori dalla Q2 : Honda ancora assoluta protagonista a Jerez. La casa di Tokyo, infatti piazza due moto ai primi due posti delle Libere 3 con il miglior tempo, un record, di Marc Marquez in 1'37"702, davanti a Cal ...

MotoGp Usa - Petrucci deluso dalla propria prestazione : TORINO - Danilo Petrucci nel Gp delle Americhe non ha brillato. Già le qualifiche non erano andate bene. Partito dalla decima posizione, ha terminato la gara al dodicesimo posto. A penalizzarlo anche ...

MotoGp - GP Austin 2018 : news live dalla conferenza

MotoGp - Vito Ippolito : «Rossi e Marquez a rapporto anche dalla FIM» : Devono capire che devono collaborare per mantenere le cose nel normale corso della passione per lo sport. Sappiamo tutti dell'enorme talento di Marc Marquez, il potenziale che ha per vincere ...

Qualifiche MotoGp Argentina : incredibile pole di Jack Miller - Rossi fuori dalla top ten. tiene Dovizioso : Qualifiche MotoGp Argentina, la cronaca live 20.15 Dovizioso davanti con 1:50.500, poi Lorenzo , +0.047, , Bautista , +0.617, , Simeon , +0.819, , Smith , +0897, e Petrucci , +1.167, . 20.18 In un ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : news live dalla conferenza : Dovizioso: "Importante iniziare così bene" "Dopo un buon Mondiale nel 2017 è stato importante confermare le mie capacità. Ho dovuto recuperare dopo la partenza. gestire le gomme e vincere la battaglia ...