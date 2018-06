MotoGp – Caduta Michele Pirro | gli aggiornamenti dopo il trasferimento in ospedale | ecco

MotoGp – Petrucci lancia l’allarme dopo la caduta di Pirro : “il punto dell’incidente è pericoloso” : Danilo Petrucci, la caduta di Michele Pirro al Mugello e i risultati non soddisfacenti della Ducati nella prima giornata di prove del Gp d’Italia Una giornata non troppo positiva in casa Ducati oggi al Mugello. Danilo Petrucci ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia con un nono posto, lasciandosi alle spalle i piloti del team ufficiale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente decimo e dodicesimo. Una ...

MotoGp – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere - Iannone soddisfatto al Mugello : “Michele? L’ho visto volare” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove Libere del Gp d’Italia: il campione di Vasto commenta anche la terribile caduta di Pirro E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota della Suzuki ha chiuso in testa entrambe le sessioni di prove Libere del Gp d’Italia (QUI i TEMPI), iniziando quindi al meglio il weekend di gara italiano, davanti al suo ...

MotoGp – Caduta Michele Pirro - gli aggiornamenti del Dottor Charte sulle condizioni del pilota : Il Dottor Charte svela le condizioni di Michele Pirro dopo la brutta Caduta di oggi pomeriggio nelle Fp2 del Gp d’Italia al Mugello Brutto spavento, oggi pomeriggio, al Mugello per la spaventosa Caduta di Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha ...

MotoGp – Marquez - la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

MotoGp - test Barcellona. Brutta caduta per Rabat - escluse fratture. Vinales è il più veloce : La caduta di Rabat Questa mattina Tito Rabat, due volte campione del mondo Moto2 e attualmente in forza al team Ducati Reale Avintia in MotoGP, è stato protagonista di una caduta in ingresso all'...

MotoGp - Iannone non si capacita dopo la caduta di Le Mans : “è stato un incidente davvero molto strano” : Andrea Iannone ha provato a spiegare la caduta arrivata nel primo giro del Gp di Le Mans, non riuscendo a capacitarsi su cosa sia successo E’ finito dopo pochi giri il Gp di Le Mans di Andrea Iannone, caduto in seguito ad una scivolata che lo ha privato della possibilità di lottare per il podio. AFP/LaPresse Quello che ha coinvolto il rider della Suzuki è stato il primo colpo di scena di una gara davvero spettacolare, che ha visto uscire ...

MotoGp – Dovizioso disperato : “inaccettabile - la caduta pesa più del distacco in classifica da Marquez” : Andrea Dovizioso parla dopo la caduta che l’ha visto protagonista sul circuito di Le Mans al quinto appuntamento del Motomondiale AFP PHOTO / Jean-Francois MONIER Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le ...