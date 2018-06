Moto3 | Mugello | Foggia scala la classifica | Bulega avvio incoraggiante

Moto3 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Jorge Martin domina davanti a Canet - Bezzecchi 6° - Di Giannantonio 9° - brutta caduta per Antonelli : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia aveva visto davanti a tutti Jorge Martin e Aron Canet (Honda EG 0,0 VDS), la FP2 non ha minimamente cambiato la situazione. I due spagnoli, infatti, si sono piazzati in prima e seconda posizione, con il portacolori del team Honda Gresini che ha saputo scendere fino ad un eccellente 1:57.104, staccando il suo connazionale di 339 millesimi. Terza posizione per il giapponese ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : tra poco di nuovo in pista per la seconda sessione di prove libere! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d'Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. ...

Al Mugello prime libere in Moto3 a Martin : Nella prima sessione di prove libere nella classe Moto3 del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, Jorge Martin , Honda, si è imposto con il crono di 1'58''078. Il pilota spagnolo del team ...

