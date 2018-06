Moto2 | GP Mugello 2018 | prove libere 2 Joan Mir piazza il miglior tempo davanti a Lowes

Moto2 - GP Mugello 2018 : Francesco Bagnaia vuole la vittoria in casa nella categoria più “italiana” del Motomondiale : Il Mondiale della Moto2 sbarca in Italia per il suo Gran Premio di casa (clicca qui per programma e tv). No, non è un refuso. La classe mediana del Motomondiale, infatti, sembra sempre più una Coppa Italia. Cinque gare disputate ed altrettante vittorie di piloti italiani. Tre per Francesco “Pecco” Bagnaia ed una a testa per Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Un dominio davvero impressionante che ha posizionato il portacolori dello ...