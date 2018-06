Moto | Pirro ricoverato per politrauma

MotoGP Pirro - terribile caduta nelle Libere2 : "Pilota cosciente - Tac ok" : terribile volo nel corso della seconda sessione di Libere al Mugello: alla curva San Donato, dove si stacca a oltre 350 km/h, la Ducati di Michele Pirro, wild card per il GP d'Italia, è uscita di ...

MotoGp - Mugello Iannone il più veloce nelle libere. Paura per Pirro dopo caduta a 350 km h 'Ma domenica voglio esserci' : Come al solito, è caduto Marquez: il campione del mondo in carica ha perso il controllo della sua Honda alla curva 4 ed è stato costretto ad usare la seconda moto. Tags Argomenti: MotoGp MotoGp ...

Incidente Pirro in MotoGp - il retroscena da brividi di Valentino Rossi : Grande paura per l’Incidente di Michele Pirro al Mugello. Ecco le parole di Valentino Rossi: “Quando ho visto le prime immagini e ho capito dove era caduto Michele e l’ho visto in terra senza sensi, ho avuto molta paura: lì si va veramente forte. E’ andata molto bene che non ha toccato il muretto laterale. Secondo me quello è uno dei punti che fa più paura fra tutti i circuiti dell’intera stagione. Penso che quando ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Pirro e i risultati in pista al Mugello : “è stato un momento difficile per tutti” : Le sensazioni di Marc Marquez al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Italia E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso in testa alla classifica dei tempi sia la prima che la seconda sessione di libere del Gp d’Italia, in una giornata in cui tutti sono stati in pensiero per le condizioni di Pirro, protagonista di una bruttissima ...

MotoGp – Feeling positivo ma quanta paura per Pirro - Valentino Rossi commenta la caduta di Michele : “quando ho visto dov’è caduto…” : Valentino Rossi parla a seguito della giornata di prove libere del venerdì al Mugello: ecco le impressioni del pilota della Yamaha Dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito del Mugello il pilota più veloce è Andrea Iannone. Il motociclista della Suzuki ha fermato il cronometro prima degli altri nella giornata di oggi. Le ottime prestazioni dell’italiano sono davvero positive in vista del Gp d’Italia che si correrà ...

MotoGp – Caduta Michele Pirro - gli aggiornamenti dopo il trasferimento in ospedale : ecco come sta il pilota : Il Dottor Zasa aggiorna tutti gli appassionati sulle condizioni di Michele Pirro e gli esiti degli accertamenti effettuati in ospedale a Firenze E’ la terribile Caduta di Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia l’argomento di giornata al Mugello. Il volo del terzo pilota Ducati è stato protagonista di un terribile volo che ha creato un po’ di scompiglio sul circuito italiano (QUI IL ...

MotoGP - brutto incidente per Pirro al Mugello : trauma cranico e contusioni - ma la Tac rassicura : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione

MotoGp - shock Pirro : incidente terribile - la situazione : Si avvicina l’inizio del gran premio di MotoGp al Mugello, incidente shock per Michele Pirro. Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha preso coscienza, riuscendo anche a muovere gli arti. Trasportato al centro medico, Pirro è stato sottoposto ai primi esami: “trauma encefalico, trauma toracico, trauma addominale, trauma lombare, ...

MotoGp – Petrucci lancia l’allarme dopo la caduta di Pirro : “il punto dell’incidente è pericoloso” : Danilo Petrucci, la caduta di Michele Pirro al Mugello e i risultati non soddisfacenti della Ducati nella prima giornata di prove del Gp d’Italia Una giornata non troppo positiva in casa Ducati oggi al Mugello. Danilo Petrucci ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia con un nono posto, lasciandosi alle spalle i piloti del team ufficiale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente decimo e dodicesimo. Una ...

MotoGP - terribile volo di Pirro nelle libere del Mugello a 350 Km/h : MotoGP , Michele Pirro protagonista di uno spaventoso incidente durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Al delicato passaggio della Curva 1, la San Donato, dove si arriva ...

MotoGp Mugello 2018 - la terribile caduta di Michele Pirro : Paura per Michele Pirro caduto nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota pugliese è stato sbalzato dalla sella con la moto fuori ...

MotoGp Italia - Iannone : 'Sono veloce e contento. Spero Pirro tutto ok' : Roma, 1 giu. , askanews, Andrea Iannone soddisfattissimo del venerdì di libere sulla pista del Mugello. 'Sono molto veloce e molto contento ha detto il pilota Suzuki Abbiamo fatto quel passo in avanti ...

MotoGP - GP Mugello. Michele Pirro - la fotosequenza dell'incidente : Attimi di paura al Mugello, quando le secondo Libere sono state sospese dopo il terribile incidente di Michele Pirro. Il pilota ha perso il controllo della sua Ducati alla staccata della San Donato, ...

MotoGp – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere - Iannone soddisfatto al Mugello : “Michele? L’ho visto volare” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove Libere del Gp d’Italia: il campione di Vasto commenta anche la terribile caduta di Pirro E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota della Suzuki ha chiuso in testa entrambe le sessioni di prove Libere del Gp d’Italia (QUI i TEMPI), iniziando quindi al meglio il weekend di gara italiano, davanti al suo ...