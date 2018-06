Moto | Pirro a Ospedale Careggi

MotoGp – Terminate le Fp2 al Mugello : Iannone fa la voce grossa - Pirro in ospedale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Pirro trasportato in ospedale a Firenze Una seconda sessione di prove libere anomala, oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro, trasportato in ospedale a Firenze, mentre ...

MotoGp – Caduta Michele Pirro - gli aggiornamenti del Dottor Charte sulle condizioni del pilota : Il Dottor Charte svela le condizioni di Michele Pirro dopo la brutta Caduta di oggi pomeriggio nelle Fp2 del Gp d’Italia al Mugello Brutto spavento, oggi pomeriggio, al Mugello per la spaventosa Caduta di Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha ...

MotoGp – Pilota cosciente : il VIDEO della paurosa caduta di Michele Pirro al Mugello : Le immagini del violento impatto di Michele Pirro nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: la caduta del collaudatore Ducati Grande paura questo pomeriggio al Mugello: a far allarmare appassionati, piloti e staff è stata una spaventosa caduta di Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Un terribile volo per il collaudatore Ducati, al Mugello grazie ad una wild card che ha messo in ...

MotoGp - succede di tutto al Mugello : dopo l’incidente a Pirro - Moto in fiamme per Dovizioso [FOTO] : motoGp, Andrea Dovizioso alle prese con un problema alla moto, olio in pista e nuovamente bandiera rossa al Mugello motoGp, al Mugello una giornata di prove non proprio fortunatissima. Il pomeriggio è stato infatti condizionato dal brutto incidente occorso allo sfortunato Pirro, il quale è stato soccorso dall’ambulanza ed ora è cosciente e sotto osservazione. I guai per i piloti italiani però non sono finiti. La Ducati di Dovizioso ha ...

MotoGp – Bandiera rossa al Mugello : paura per Michele Pirro! Tifosi sotto shock [GALLERY] : paura per Michele Pirro nelle seconde libere del Gp d’Italia: Bandiera rossa al Mugello dopo una spaventosa caduta Grande spavento al Mugello durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Sventola la Bandiera rossa sul circuito italiano per una brutta caduta di Michele Pirro. Non si conoscono le dinamiche della caduta, nè le condizioni del pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card. Nessuna ripresa su ...

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

MotoGp – Terminate le Fp1 al Mugello : sventola il tricolore - Iannone beffa Pirro nel finale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Italia: splendida tripletta italiana al Mugello Finalmente lo spettacolo del Mugello è iniziato. I piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Tra cadute e piacevoli sorprese, al comando della classifica dei tempi c’è una tripletta tutta italiana. Andrea Iannone ha beffato sul finale un eccellente Michele Pirro, secondo, davanti ...

MotoGp Italia - Pirro : «Sarà una gara molto importante per me» : Correre in questo campionato è la cosa che mi piace di più al mondo e voglio ringraziare Ducati per l'opportunità di poter affiancare gli altri due piloti del Team. Sarà una gara molto importante per ...