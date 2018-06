Montagna | i consigli delle guide | attenzione alla neve sui sentieri

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) L’Associazionealpine e sciatori dell’Alto Adige chiede prudenza con l’arrivo dell’estate: “In itinerari facili e giornate calde non si pensa affatto di trovare la“, spiega Erwin Steiner, responsabile della Commissione tecnica dell’Associazione. Invece, a causa dellaabbondante caduta in inverno ma anche a maggio, bisogna prepararsi agli strati divecchia anche dove negli scorsi anni non c’era presenza di. Lavecchia può diventare un problema soprattutto nei canaloni: nelle ore mattutine, in particolare, c’è il rischio di scivolare. Ecco perché lerichiedono la massima prudenza nell’attraversare le zone con presenza di. L'articolo, isuiMeteo Web.