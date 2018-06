Mondiali | salta amichevole | l’Iran chiede danni alla Grecia

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso trae Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di Teheran, decisa a ricorrereFifa. Secondo quanto riporta l’agenzia Irna, l’Iran lamenta che la cancellazione dell’incontro, in programma domani, ha inflitto un “danno grave” ai preparativi della nazionale in vista del mondiale, e annuncia “azioni legali” per costringere i greci a compensare economicamente il danno causato. Laè già nel mirino della Fifa, che minaccia di sospendere la federazione sia ...