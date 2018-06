Mondiali Russia 2018 | i numeri del Brasile per la rassegna iridata | Neymar tiene la 10

Mondiali di calcio Russia 2018 : chi sono le favorite? Video : Giovedì 14 giugno 2018 la partita Russia – Arabia Saudita dara' il via alla 21 edizione del Campionato Mondiale di calcio organizzato dalla FIFA. Delle trentadue squadre qualificate alla fase finale alcune come la Germania, l’Argentina, il Brasile e la Spagna rivestono il classico ruolo di favorite, mentre altre possono essere considerate outsider. Chi sono le favorite [Video] di questo Mondiale? Favorita d’obbligo appare la Germania, che ha ...

Mondiali 2018 Russia - 8 record storici della Coppa del Mondo pronti per essere battuti : Trentadue giorni, sessantaquattro partite, e la possibilità di entrare nella storia del calcio. Mancano appena due settimane al più importante torneo di sempre, perché nel Mondiale ogni giocata rimane ...

Mondiali Russia 2018 – Il tennista Goffin commenta l’esclusione di Nainggolan : “Radja mi piace tanto - ma ammetto che…” : Il tennista belga David Goffin ha commentato l’esclusione di Radja Nainggolan dai convocati del Belgio per il Mondiale di Russia 2018 Manca sempre di meno ai Mondiali di Russia 2018 e tutte le nazionali stanno diramando, una dietro l’altra, i convocati per la kermesse mondiale. Le big dovranno, per forza di cose, lasciare a casa degli esclusi eccellenti che potrebbero creare delle forti polemiche. Il Belgio ad esempio, ha lasciato ...

Linea diretta per la segnalazione di casi di discriminazione durante i Mondiali in Russia : Una Linea diretta per la segnalazione di casi di discriminazione verrà attivata durante i Mondiali in Russia. Lo ha detto il commissario per i diritti umani russo Tatyana Moskalkova, citato dalla Tass. La Linea diretta permetterà ai cittadini di segnalare “ogni tipo di violazione dei propri diritti e di ricevere consiglio e protezione”. “Garantiremo un ambiente libero dalla discriminazione e dal razzismo”, ha dichiarato ...

Mondiali : Russia ko - Akinfeev "Stop scuse" : ANSA, - MOSCA, 31 MAG - Il ko della Russia nell'amichevole giocata ieri contro l'Austria , 1-0, non è andata giù al capitano della Nazionale allenata da Stanislav Cerchesov. Attribuirla all'...

Mondiali Russia 2018 – Perù in festa - via libera per Guerrero : il TAS sospende la squalifica dell’attaccante : Il TAS di Losanna ha sospeso la squalifica di Guerrero, permettendogli di partecipare ai Mondiali di Russia 2018 Paolo Guerrero, attaccante del Perù, potrà giocare i Mondiali di Russia 2018. Il tribunale federale di Losanna (Tas) ha sospeso nei suoi confronti la sanzione inflittagli per i test positivi per il controllo antidoping, che aveva rivelato tracce di un metabolita della cocaina nel suo sangue dopo il match contro l’Argentina dello ...

Mondiali 2018 – Hernandez porta in Russia la sua bellissima fidanzata : Andrea Duro - l’attrice che ha stregato il Chicharito [GALLERY] : Javier ‘Chicharito’ Hernandez volerà in Russia per assistere ai Mondiali di calcio 2018: ecco la sua bellissima fidanzata, sua prima tifosa, Andrea Duro Javier ‘Chicharito’ Hernandez sarà tra le file del Messico ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Chi sarà la sua prima tifosa? Di certo la bellissima fidanzata Andrea Duro, attrice e modella spagnola. La bellissima 26enne è nata in provincia di Madrid ed ha avviato la sua ...

Mondiali 2018 Russia - Perù : Guerrero ci sarà - squalifica sospesa : Paolo Guerrero sarà tra i protagonisti del prossimo campionato Mondiale. Quando mancano ormai pochi giorni all'inizio della competizione iridata in Russia, l'attaccante del Perù ha ricevuto quest'oggi ...

Mondiali Russia 2018 - il Messico è hot : Yanet Garcia si fa ‘sculacciare’ [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Nesterenko : “i media britannici stanno tentando di sabotare i Mondiali in Russia” : I media britannici stanno tentando di sabotare i Mondiali in Russia. Lo ha detto l’ambasciatore speciale del ministero degli Esteri Andrey Nesterenko in un intervista a Sputnik. “Dicono che ci sarà la terza guerra mondiale. Sono tutte assurdità, inventate da chi vuole sabotare il nostro evento e speculare su temi politici”, ha dichiarato Nesterenko. Il diplomatico ha poi aggiunto che i giornali britannici riflettono la politica ...

Espulsione retrospettiva ai Mondiali - cos’è?/ La novità in Russia contro il gioco violento : ecco come funziona : Ai Mondiali 2018 sbarca l'Espulsione retrospettiva: una novità secondo cui un arbitro potrà espellere un calciatore per condotta violenta anche tanti minuti dopo l'avvenuto fallo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:30:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - sospiro di sollievo per l'Egitto : 'Solo tre settimane di stop per Salah' : sospiro di sollievo per l'Egitto, Mohamed Salah prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia. Hector Cuper potrà dunque contare sulla propria stella più lucente, anche se part-time. Proprio così, il ...