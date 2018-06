Mondiali | Iran chiede danni a Grecia

Mondiali 2018 - ecco i convocati del Brasile : ci sono Alisson - Miranda e Douglas Costa : ROMA - Nessuna sorpresa nella lista dei 23 convocati del Brasile per il Mondiale al via tra un mese in Russia. Il ct verdeoro Tite ha ritenuto avere elementi sufficienti per stilare un elenco ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio nei -63 kg. Iran e Serbia in trionfo : La quarta giornata di gare ai Mondiali Juniores di Taekwondo, in corso di svolgimento a Hammamet (Tunisia) non regala gioie all’Italia. Infatti nessuno dei quattro azzurri in gara è riuscito a salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -63 kg femminili dove Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio. L’azzurra ha aperto il suo torneo con lo schiacciante successo per 26-0 con la portoricana ...