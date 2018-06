Molinari | partenza senza errori La cura Kenyon dà i suoi frutti

Golf – 75° Open d’Italia : buona partenza di Francesco Molinari e Manassero : 75° Open d’Italia: bella partenza di Francesco Molinari e Matteo Manassero . Al Garda Golf i due azzurri sono al 12° posto. In vetta Robert Rock, Laurie Canter e Richard Sterne.Ottima risposta di pubblico: 7.200 spettatori e tanto tifo per gli italiani Francesco Molinari e Matteo Manassero , 12.i con 66 (-5) colpi, sono stati tra i protagonisti della prima giornata del 75° Open d’Italia , secondo torneo stagionale delle Rolex Series ...

Open d'Italia 2018 : una coppia inglese in testa - buona partenza per Molinari : ... Sabato 2 giugno terza giornata dalle 12.30 alle 17.30 Studio Golf dalle 17.30 alle 18 , replica terza giornata ore 20.30 Sky Sport 3 ...

The Players Championship : in sei al comando. Falsa partenza per Woods e Molinari : In Florida dopo il primo giro il 33enne di Columbia , Carolina del Sud, , numero 1 del mondo da 64 settimane, è al comando della classifica insieme allo svedese Alex Noren e ai connazionali Patrick ...