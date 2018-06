Mobilità elettrica a Cividale e Sappada grazie a Enel X

Enel X con i Comuni 'Bandiere Arancioni' per la Mobilità elettrica. Colonnine di ricarica nei piccoli centri : ROMA - Enel X e l'Associazione Comuni Bandiere Arancione uniscono le loro forze per la mobilità elettrica attraverso un protocollo di intesa firmato oggi e che prevede...

Viabilità : Veneto Strade - si punta alla Mobilità elettrica (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel dettaglio, la banca dati consentirà la localizzazione delle stazioni di ricarica all’interno della regione e lungo le principali direttrici stradali e autostradali e in entrata uscita verso le regioni limitrofe. Inoltre conterrà per ogni punto di rifornimento tutti i

Fossano : test drive in piazza e convegni nel weekend dedicato alla Mobilità elettrica : Da qualche anno l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Vallauri" ha scommesso sul futuro aprendo una nuova articolazione denominata Energia, con l'obiettivo di formare giovani tecnici sulla ...

Perché il carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della Mobilità elettrica : car2go pubblica il Libro Bianco : Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica. “Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto ...

Milano : arriva “THAT’S MOBILITY” - un nuovo evento B2B dedicato alla Mobilità elettrica : Reed Exhibitions Italia, in partnership con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, lancia “THAT’S MOBILITY”, un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 25 al 26 settembre 2018 presso il Centro Congressi di Fiera Milano. Una Conference&Exhibition che nasce dal know how e dall’esperienza di THAT’S SMART, l’area dedicata alle tecnologie elettriche per l’efficienza energetica all’interno di MCE – ...

Venturini - Enel - : 'Formula E - la nostra sfida per la Mobilità elettrica' : Ormai nel mondo le produzioni si dividono tra motori a benzina e motori elettrici. Non mi sembra che altre tecnologie vengano ormai più prese seriamente in considerazione". Per esempio l'auto a gas ...

La Formula E sbarca a Roma : “Simbolo di futuro - la Mobilità elettrica va incentivata” : “Questa mattina sono stato all’Eur e ho visitato i box della Formula E che, come sapete, domani correrà proprio qui a Roma. Grazie alla sindaca Virginia Raggi, alla Giunta capitolina ed all’organizzazione della Formula E si è riusciti a portare qui un simbolo del futuro. La Formula E infatti non è semplicemente una gara per appassionati (ed io lo sono!) ma rappresenta un nuovo modello di mobilità, quella elettrica, che va ...

Nissan e Roma Capitale insieme per una Mobilità 100% elettrica : Roma, , askanews, - D'ora in poi la sindaca di Roma Virginia Raggi utilizzerà la Nissan LEAF, l'auto a zero emissioni più venduta al mondo, per i suoi appuntamenti istituzionali: la nuova Leaf e il ...

Engie e Arval varano progetto dedicato alla Mobilità elettrica : Roma, 11 apr. , askanews, Engie, player della transizione energetica e Arval Italia, società del Gruppo Bnp Paribas leader nel noleggio e gestione di flotte aziendali, hanno siglato un accordo per l'...

Engie : con Arval per Mobilità elettrica - al via ‘charging as a service’ (2) : (AdnKronos) – “Il mercato – rileva Chové- registra una sensibilità sempre maggiore verso questi temi e il nostro compito è quello di poter fornire delle risposte concrete ed efficaci, in questo caso arrivando alla proposizione di un servizio che permetterà, con un unico canone, la gestione di tutti gli aspetti legati alla mobilità elettrica. In questa fase iniziale, il progetto si rivolgerà prioritariamente ai nostri partner ...

Engie : con Arval per Mobilità elettrica - al via ‘charging as a service’ : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – – Engie, player della transizione energetica, presente in Italia da oltre vent’anni e Arval Italia, società del gruppo Bnp Paribas leader nel noleggio e gestione di flotte aziendali, hanno siglato un accordo per l’avvio di un servizio di mobilità elettrica in modalità ‘Charging as a Service’. La partnership, si legge in una nota, dà vita ad un progetto pilota in cui, mettendo a ...

Alstom : lancia Aptis - soluzione innovativa per Mobilità elettrica (2) : (AdnKronos) – Aptis offre un’esperienza di viaggio unica per il passeggero: il pianale ribassato del veicolo e le ampie porte doppie permettono un agevole flusso dei passeggeri e rendono il bus accessibile alle sedie a rotelle e ai passeggini. Ampi finestrini panoramici davanti, dietro e lungo tutto il bus rappresentano il 20% in più di superficie coperto da vetri rispetto a un autobus convenzionale. Un esempio del suo layout ...

Alstom : lancia Aptis - soluzione innovativa per Mobilità elettrica : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Alstom e la sua controllata NTL presenteranno Aptis e la sua nuova esperienza di mobilità, nei Paesi Bassi durante un roadshow di tre settimane in cui Aptis verrà testato dall’azienda di trasporti QBuzz a Utrecht, Groninga e Assen e dalla società Rotterdamse Elektrische Tram (RET) a Rotterdam. Il primo test di una settimana sarà effettuato a partire dal 9 aprile a Utrecht, prima di passare a Rotterdam dal ...

Nissan e IKEA puntano sulla Mobilità elettrica in Italia : E’ già stato evidenziato, negli ultimi anni, come il mercato delle automobili elettriche sia cresciuto a livello globale, registrando numeri in costante crescita. Nel 2017 solo in Europa, il numero complessivo di auto elettriche ha raggiunto mezzo milione, con 150.000 nuove immatricolazioni, ma si tratta di numeri ancora piuttosto esigui, considerando che le auto diesel continuano ad essere le più vendute nel vecchio continente. Se ...