Mnuchin importante Italia stia in euro : ANSA, - WHISTLER, 1 GIU - "E' importante per l'Italia restare nell'area euro, essere parte dell'europa". Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, a margine dei lavori del G7.

Steven Mnuchin : "Italia non ci preoccupa. Importante che resti nell'area euro". Padoan parte per Washington - poi torna indietro : L'Italia non lo preoccupa minimamente, ma è "Importante" che resti nell'area euro, che sia "parte dell'Europa". Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro americano, assicura che gli Stati Uniti lavoreranno con il nuovo governo, al quale "va data un'opportunità". Seduto al bar dell'hotel Fairmont ordinando un bourbon doppio al termine della cena del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, Mnuchin appare ...

