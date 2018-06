Mls | Galaxy ko ma Ibrahimovic se la ride | doppietta e mega yacht quasi pronto | ' Ci siamo

Probabili Formazioni LA Galaxy-San Jose Earthquakes Mls 26-05-2018 : Sfida molto importante in Western Conference, il girone ovest della MLS, per i Los Angeles Galaxy che sabato 26 maggio alle ore 05:00 se la vedranno con i San Jose Earthquakes, in una sfida fondamentale per entrambe le Formazioni. La squadra della città di Hollywood non ha iniziato di certo la stagione con il piede giusto. Infatti, partita da favorita. al momento si ritrova al settimo posto e a ben 11 punti dalla capolista Sporting Kansas ...

Mls - Los Angeles Galaxy : Ibra schiaffeggia l'avversario - espulso con il VAR : Per la cronaca la squadra californiana poi si è imposta per 1-0 grazie al gol di Ola Kamara. Dopo un inizio molto brillante in MLS per Ibrahimovic e i due gol , di cui uno spettacolare, segnato nel ...

Pronostico Montreal Impact-LA Galaxy - Mls 21-5-2018 e Analisi : Major League Soccer, Finale, Analisi e Pronostico di Montreal Impact-LA Galaxy, Lunedì 21 Maggio 2018. In dubbio i fratelli dos Santos, Mancosu dal 1′. Montreal Impact–LA Galaxy, lunedì 21 maggio. Sfida tra due formazioni in difficoltà. L’Impact è reduce dalla sconfitta casalinga con il Philadelphia Union, la quinta nelle ultime sei partite. La formazione canadese allenata da Rémi Garde è a quota 9 dopo 11 partite e a -8 ...

Probabili Formazioni Houston Dynamo-LA Galaxy - Mls 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Houston Dynamo-LA Galaxy, MLS 2018, ore 02.30: analisi e pronostico della partita. Ibrahimovic e dos Santos dal 1′. Houston Dynamo–LA Galaxy 6 Maggio. Ecco una sfida della Western Conference tra due Formazioni in cerca di riscatto dopo essere state sconfitte nell’ultimo turno di MLS. Reduci dal ko per 2-1 con il Minnesota United, la Dynamo Houston è ottava a quota 8. Anche i Los Angeles A Galaxy ...

Mls - sconfitti i Galaxy di Zlatan - : Forse ancora deluso per la mancata convocazione al Mondiale, Ibra non riesce a trascinare i suoi LA Galaxy alla vittoria contro i NY Red Bulls, bravi ad imporsi per 3-2. Per i losangelini, in rete ...

LA Galaxy - Ibrahimovic è sbarcato in Mls : folla in delirio all'aeroporto : Lo svedese vestirà la maglia dei californiani per le prossime due stagioni. Può debuttare nel derby contro LAFC

Mls - Columbus Crew di nuovo in vetta. Los Angeles Galaxy fermati in Canada

Mls - IBRAHIMOVIC AI LOS ANGELES GALAXY/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)