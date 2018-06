“Mio Dio | è spaventoso” Scatta una foto | poi nota il dettaglio choc

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 giugno 2018) Cosa c’è di meglio di una bella scampagnata con tutta la famiglia, un’occasione per trascorrere qualche ora in mezzo al verde insieme ere qualche piacevolericordo della giornata? Niente, apparentemente. Se non fosse che il contenuto delle immagini realizzate potrebbe togliere il sonno per molti, molti giorni. Esattamente quanto successo a questa donna che, al momento di riguardare il contenuto della sua macchinetta digitale, si è trovata di fronte unmolto, molto inquietante: l’immagine di un bambino dall’aspetto cadaverico che faceva capolino alle spalle del figlio. Protagonista della storia lei, Laura Watson, madre di due bambini, che ha poi confessato sulle pagine del Telegraph di non essere più riuscita a dormire dopo aver visto quelle angosciantigrafie. Originaria della città di Newcastle, in Inghilterra, la donna aveva ...