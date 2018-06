Milano | bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo | è grave

Milano - bambino di 8 anni investito davanti asilo/ Ultime notizie : intervento per ridurre le fratture multiple : Milano, bambino di 8 anni investito da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:18:00 GMT)