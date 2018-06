Milan nei guai? Le ultime importanti indicazioni da parte di Fassone

Salvini non rinuncia alla Lega ed al… Milan : i due ‘amori’ di Matteo nei particolari del look del giuramento [GALLERY] : Matteo Salvini oggi è salito al Quirinale per giurare fedeltà alla Repubblica: il bracciale al polso del nuovo Ministro svela la sua fede Milanista, mentre la cravatta verde… Fai clic qui per vedere lo slideshow. Il governo è formato. Dopo tanti (troppi) giorni dal voto, Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio italiano e i suoi vice sono i neo ministri Luigi di Maio e Matteo Salvini. Quest’ultimo salito in queste ore al ...

Simone Zaza al Milan?/ Il centravanti non rientra più nei piani del Valencia : Simone Zaza potrebbe lasciare il Valencia visto che Marcelino ha altre idee per l'attacco. Sul centravanti forte l'interessa del Milan che vorrebbe riportarlo in Italia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:32:00 GMT)

Il Milan è nei guai - ma affascina ancora grandi calciatori sul mercato : i nomi : La Gazzetta dello Sport scrive invece che sono disposti ad accettare il club rossonero l'attaccante olandese Depay del Lione e il centrocampista belga Fellaini , in scadenza di contratto a giugno col ...

Milano - presa baby gang di 15enni/ Botte - rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei : Milano, presa baby gang di 15enni: Botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio dopo che i carabinieri gli hanno teso una trappola(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:50:00 GMT)

Nei guai società di spot pubblicitari di Milano - la finanza : "Sede fittizia nel Delaware per evadere le tasse" : Denunciate tre persone, fermate su un suv lungo la A8 con il bagagliaio pieno di documenti. L'accusa: "Omesso di dichiarare operazioni per 2 milioni di euro"

Milano - il gioco dei bambini nei cortili : proteste contro i condomini che lo vietano : Segnalazioni, denunce, lettere: «Lasciateli giocare». Regole e controriforme: è la faida dei cortili. Il tema degli spazi condominiali vietati ai bimbi scatena le famiglie. Era l'ottobre 2016 quando ...

Milan nei guai - ad un passo l’esclusione dall’Europa : adesso la Fiorentina spera : Problemi per il Milan che dopo la qualificazione in Europa League adesso rischia grosso per il futuro, l’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno, quando si conosceranno le sanzioni. Il Milan rischia anche l’esclusione dall’Europa League, competizione a cui accederebbe la Fiorentina, con l’Atalanta ...

Milano - vietato giocare nei cortili Regole stringenti nei condomini : «Il regolamento condominiale vieta ai bambini e ragazzi di intrattenersi a giocare in cortile e nelle parti comuni, se non dalle 16 alle 18. In quelle due ore devono comunque essere accompagnati da un ...

Non chiamateli custodi : nei musei Milanesi i vigilantes tengono conferenze e parlano inglese : parlano inglese, tengono conferenze, accolgono il pubblico alla scoperta dei tesori nei musei civici milanesi. Sono i vecchi custodi formati appositamente per per tenere il passo dei nuovi assunti che, in molti casi, hanno curriculum e competenze che vanno al di là di quelle solitamente richieste agli addetti alla sicurezza.Continua a leggere

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

Lega-M5s - nei gazebo a Milano “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

L’artista No Curves nei padiglioni dell’Agroalimentare di Milano : Un atelier d’arte contemporanea tra i banchi del mercato, per vivere e raccontare il lavoro di ieri, di oggi e

Milano : intesa Anac e atenei lombardi per corsi anticorruzione in edilizia : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato siglato ieri un protocollo di intesa tra Anac, Università statale di Milano, Politecnico di Milano e Università degli studi di Brescia per attività di prevenzione e formazione per specialisti dell’anticorruzione nel settore delle costruzioni. Lo rende noto il P

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...