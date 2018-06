Migranti : Salvini - convergenze con Chiesa : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Ho iniziato a coltivare utili e numerosi rapporti con diversi esponenti del mondo cattolico: lavoreremo assieme, vi stupiremo, troveremo decisamente convergenze". Così il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai Migranti il suo ...

Matteo Salvini : "Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i Migranti" : "Farò il ministro per metà in ufficio, per metà in piazza. Domenica infatti vado in Sicilia: vorrei fare Catania, Modica fino a Pozzallo dove sono sbarcati ultimamente... Ora la situazione è minimamente calma ma solo perché c'è il mare grosso". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando al Quirinale.Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà ...

Le priorità del Salvini ministro : meno Migranti e più espulsioni : Matteo Salvini è ufficialmente ministro dell'Interno. Ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella (guarda qui il video) e ora prenderà "possesso" del Viminale prendendo il posto di Marco Minniti. I temi sul tavolo sono ovviamente due: sicurezza e immigrazione.Lo aveva annunciato già stamattina prima di salire al Quirinale per la cerimonia ufficiale che avrebbe tagliato i costi dell'accoglienza degli immigrati. "Sono troppi cinque miliardi per i ...

Sbarchi Migranti - a cosa servono i «5 miliardi» che Salvini vorrebbe tagliare : Le altre voci di spesa contenute nel Def 2018 pubblicato dal governo riguardano operazioni di soccorso, sanità e istruzione...

Scoppia subito il caso Migranti Le associazioni contro Salvini "No alla sforbiciata da 5 miliardi" : "Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio e gli ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati. Ecco, io vorrei dare una bella sforbiciata... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Troppi 5 miliardi per accoglienza Migranti" : Ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati in questo Paese. Io gli voglio dare una bella ...

Accoglienza dei Migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Neo governo - Di Maio : 'Punirò chi delocalizza'. Salvini : 'Dimezzo i soldi per i Migranti' : Una volta invocava le ruspe adesso può fare molto di più, come promette: 'Ho già parlato con il ministro dell'Economia. Gli ho detto che bisogna prestare attenzione ai 5 miliardi di euro che ...

Salvini : «Tagliare 5 miliardi per l'accoglienza ai Migranti» : «Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle...

In arrivo un'ondata di Migranti. Salvini : "Ci minacciano coi barconi" : Il numero di migranti che sbarcano in Italia continua a scendere. O forse è meglio dire "continuava" a scendere. Tra poche ore, infatti, nei porti italiani sbarcherà una massa di richiedenti asilo, 1400 persone recuperate dalle navi nel Mediterraneo. E c'è già chi, leggi Matteo Salvini, ipotizza che possa essere un segnale contro la nascita del futuro governo targato Lega e M5S."Più di 1.500 nuovi "ospiti" clandestini nelle ultime ore - scrive ...

Migranti - il Pd litiga su politiche di Minniti : "Un assist a Salvini" : La politica sui Migranti continua a dividereil Pd. Questa volta è Orfini a criticare la linea portata avanti durante l'ultimo governo da Marco Minniti. "Su alcune cose abbiamo bisogno di approfondire - ha detto il presidente dei dem da Bianca Berlinguer - ad esempio se andiamo in tv a dire che l'immigrazione mette a rischio la sicurezza di questo Paese, che è una sciocchezza, poi la gente alla fine crede a Salvini. Mi riferisco a Minniti, ma lo ...

Contratto - a Palermo M5s si spacca su Migranti. Consigliere contro capogruppo : ‘Io in linea con Salvini-Di Maio. Tu no’ : Entrambi sono contrari all’apertura di un hotspot per migranti nel quartiere popolare dello Zen. Ma lo sono in modo concettualmente diverso. La posizione sull’immigrazione del Movimento 5 stelle divide i consiglieri comunale di Palermo. Da una parte c’è l’ex candidato sindaco alle amministrative dello scorso anno, Ugo Forello, dall’altra Igor Gelarda, suo sfidante alle primarie. Il primo è il fondatore di ...