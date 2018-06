Migranti | Mattarella | Si può garantire legalità e accoglienza

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Sergiotorna a parlare dopo la nascita del nuovo governo gialloverde. Il presidente della Repubblica nel suo messaggio inviato ai prefetti per la Festa del 2 giugno, parla del nostro Paese, dell'Europa e anche dell'emergenza immigrazione. "La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l"individuazione di soluzioni in grado die integrazione", ha affermato il Capo dello Stato.Poi ha parlato anche delle tensioni che spesso attraversano il Paese come nel caso degli ultimi giorni di crisi di governo che si è poi chiusa con la nascita dell'esecutivo Conte: "Tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale.Il bene della coesione sociale, ...