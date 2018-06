Migranti | Germania e Austria rafforzano i controlli alle frontiere

Migranti - Austria e Germania rafforzano i controlli al Brennero : Migranti, Austria e Germania rafforzano i controlli al Brennero Migranti, Austria e Germania rafforzano i controlli al Brennero Continua a leggere L'articolo Migranti, Austria e Germania rafforzano i controlli al Brennero proviene da NewsGo.

Migranti - Austria e Germania rafforzano i controlli alle frontiere : Austria e Germania pronti alla stretta sull'ingresso dei Migranti che provengono da sud Europa e dunque anche dall'Italia. Berlino e Vienna sono pronte a rafforzare i controlli alle frontiere. Più da vicino ci riguarda la decisione dell'Austria che ha deciso di potenziare il contingente di forze di polizia che agisce proprio alla frontiera del Brennero.A spiegare la nuova posizione di Austria e Germania è stato il portavoce della polizia ...

Nazieuropa - la provocazione a teatro di Beppe Casales : “Migranti come gli ebrei nella Germania anni Trenta” : “Una lettera a una figlia, un viaggio che parte dalla Germania degli anni ’30 e arriva fino all’Europa di oggi. L’Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso”. L’ultimo spettacolo di Beppe Casales, attore e autore di teatro popolare, mette in scena un forte paragone che sa di provocazione: “Nazieuropa è una domanda. Che differenza c’è tra la Germania nazista e l’Europa dei nostri giorni? ...

La Germania cerca lavoratori : Migranti o in pensione più tardi : BERLINO L'economia tedesca va a gonfie vele, nell'invidia generale. Ma gli economisti principali del paese hanno ribadito recentemente che l'aria «si sta facendo sottile». Al di là dei rischi di un conflitto ...

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo Migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Israele - accordo con Onu : Migranti reinsediati in Occidente. Anche in Italia - Germania e Canada : ?Israele ha annunciato di avere raggiunto un accordo con l'Alto Commissariato Onu per mandare migranti africani, attualmente sul suo territorio, nei Paesi occidentali. Sulla base del nuovo accordo raggiunto con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania, ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu