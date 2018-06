ansamed.info

: @MassiAlbertOne @francofontana43 @ilmanifesto Capisco bene cosa intendi, puó pure essere che nel caso concreto non… - stebellentani : @MassiAlbertOne @francofontana43 @ilmanifesto Capisco bene cosa intendi, puó pure essere che nel caso concreto non… - 1970Germano : RT @DanielaPompei: Migranti chiave in sviluppo agricolo e sicurezza alimentare - Economia - - fondieuropei20 : Migranti chiave in sviluppo agricolo e sicurezza alimentare - ANSAmed -

(Di venerdì 1 giugno 2018) ANSAmed, - ROMA, 1 GIU - "La Fao crede che investire in agricoltura esostenibile siano rispostealle migrazioni. Lavoriamo a tutti i livelli per costruire politche, per rafforzare le ...