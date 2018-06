Migranti | Austria e Germania rafforzano i controlli alle frontiere

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018)pronti alla stretta sull'ingresso deiche provengono da sud Europa e dunque anche dall'Italia. Berlino e Vienna sono pronte a rafforzare i. Più da vicino ci riguarda la decisione dell'che ha deciso di potenziare il contingente di forze di polizia che agisce proprio alla frontiera del Brennero.A spiegare la nuova posizione diè stato il portavoce della polizia bavarese, Thomas Borowok: "Questa decisione è per prevenire il pericoloso ingresso illegale sui treni merci che mette in pericolo la vita dei". La stretta sarà soprattutto sui treni merci che attraversano la frontiera su cui spesso si nascondonoche passano da uno Stato all'altro. In questo nuovo quadro didunque scatterà un'operazione congiunta tra. Iverranno effettuati su tutte le auto e i ...