Michael Pachter | Xbox Game Pass e retrocompatibilità? Favoriscono i publisher | non

Michael Pachter : Sony vincerà questa generazione e la prossima - a patto che dia ai fan quello che vogliono : In un certo senso, si potrebbe sostenere che le lotte di Microsoft in questa generazione non sono poi così dissimili dalle lotte che Sony ha dovuto affrontare con PlayStation 3 nella prima metà della generazione precedente, ma dove Sony è riuscita a cambiare le cose con PS3 in modo spettacolare, portando a un nuovo slancio che ha permesso loro di raggiungere Xbox 360 e di lanciare PS4 da una posizione di forza, Microsoft non è stata in grado di ...

Secondo Michael Pachter The Last of Us Part 2 potrebbe arrivare a sorpresa quest'anno : L'E3 di Sony di quest'anno sembrerebbe suggerire che giochi come Death Stranding e The Last of Us Part 2 saranno quelli utilizzati per accompagnare PS4 verso la fine del suo ciclo vitale e che, allo stesso tempo, ci porteranno verso PS5 come accaduto con l'originale The Last of Us, insieme a Beyond: Two Souls, God of War: Ascension e Gran Turismo 6, ovvero i giochi che hanno segnato la fine dell'era PS3.Tuttavia, Secondo Michael Pachter, The ...

Secondo Michael Pachter Halo 6 e Gears of War 5 arriveranno prima della nuova Xbox : Un Gears of War 5 e un Halo 6 saranno certamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati in modo ufficiale quest'anno. Ma quando arriveranno, Microsoft li utilizzerà per chiudere l'era di Xbox One e forse per dare una spinta finale alle sue esclusive? O saranno "preservati" per il sistema Xbox di prossima generazione?Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, Halo 6 e Gears of War 5 dovrebbero arrivare entrambi su Xbox ...

Michael Pachter : "Sea of Thieves? Il genere piratesco è oltraggiosamente stupido - Rare sta peggiorando" : Sea of Thieves è stato il titolo di Rare con il lancio migliore nella storia dello studio britannico, ma sembra che ad alcuni, soprattutto a Michael Pachter, non sia davvero piaciuto. Il noto analista di Wedbush Securities ha recentemente commentato il gioco in una chiacchierata con Gaming Bolt, lanciandosi in un duro attacco all'IP e allo stesso team di sviluppo.Pachter ha infatti definito il genere piratesco come "oltraggiosamente stupido" e ...

Michael Pachter : "Non è troppo tardi per Microsoft per investire su esclusive first party" : Le esclusive PlayStation 4 degli ultimi anni sono state molto apprezzate dai giocatori e dagli addetti ai lavori, mentre quelle pubblicate da Microsoft per Xbox One non sono moltissime e spesso non sono state accolte con l'entusiasmo sperato.Molti vedono la console ammiraglia Sony come indiscussa vincitrice di questa generazione e quando Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha recentemente affermato di voler rilanciare il parco esclusive per ...

Michael Pachter è sicuro : "Detroit : Become Human venderà 3 o 4 milioni di copie" : Manca sempre meno all'uscita di Detroit: Become Human, il nuovo, atteso titolo dello studio parigino Quantic Dream in arrivo il 25 maggio 2018 in esclusiva per PS4. Nonostante le buone premesse, il titolo dovrà affrontare non poche sfide e sarà chiamato a reggere il confronto non solo con i precedenti capitoli del team, ma anche con le altre recenti esclusive Sony, come Horizon: Zero Dawn e God of War.Sulla questione è intervenuto Michael ...