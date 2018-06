Meteo weekend | l’estate si avvicina | bel tempo per la Festa della Repubblica | ma anche

Previsioni Meteo Italia weekend 2-3 giugno. Che tempo farà : L’anticiclone africano che ha portato l’estate in anticipo sull’Italia non accenna a mollare la presa e, nonostante sporadici acquazzoni soprattutto al nord, il bel tempo continuerà a reggere per tutto il prossimo weekend. Secondo le Previsioni meteo per il weekend del 2-3 giugno, possiamo stare tranquilli e goderci due giornate di sole e caldo, prevedendo un vero e proprio esodo verso le spiagge, complice anche la concomitanza ...

Meteo : in Lombardia perdura instabilità - ma nel weekend torna il sole : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – perdurano le condizioni di tempo instabile sulla Lombardia, in concomitanza con l’avvicinamento di un minimo depressionario dai quadranti occidentali che determinerà precipitazioni diffuse, più intense e a carattere temporalesco tra la serata odierna e la notte di domani. Venerdì condizioni debolmente variabili specie sui rilievi, mentre sui settori pianeggianti le condizioni andranno via, via a ...

Meteo : in Lombardia temporali fino a giovedì - weekend in miglioramento : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sulla Lombardia persistono condizioni lievemente instabili, con un flusso umido in quota dai quadranti meridionali che favorirà precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie tra il pomeriggio di domani e la mattinata di giovedì, in pianura e parte della fascia prealpina. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per gli ultimi giorni della ...

Meteo Sardegna - arriva il caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...

Meteo - caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio : Meteo, caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio Temperature estive su tutta la penisola fino a domenica, quando arriveranno correnti atlantiche più fresche al Nord. IL Meteo DI SKY TG24 Parole chiave: Meteo ...

Meteo - caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio - : Temperature estive su tutta la penisola fino a domenica, quando arriveranno correnti atlantiche più fresche al Nord. IL Meteo DI SKY TG24

Meteo - nel weekend si espande l’anticiclone Scipione : previsti 30 gradi in molte città : Con l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione avremo nel weekend un assaggio d’estate e il termometro potrà superare i 30 gradi in molte città tra cui Firenze, Bolzano e sulle zone interne della Sardegna e Sicilia. Il caldo, però, non avrà una vita facile nelle regioni settentrionali: da lunedì si potrebbe assistere a una “flash storm”, ovvero un rapido passaggio temporalesco.Continua a leggere

Meteo - questo weekend arriva l'estate. Sole e caldo da spiaggia un po' in tutta Italia : Dopo settimane di piogge e nuvole, finalmente spunterà il Sole. Primo assaggio d'estate questo week end un po' in tutta Italia, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione che farà schizzare in alto le temperature ben oltre le medie stagionali. Ma occhio comunque ai temporali, che rimarranno sempre in agguato sui rilievi alpini e, localmente, anche lungo la dorsale appenninica. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni per ...