Mester | Fed | conferma supporto a graduale rialzo tassi Usa

Per Mester - Fed - potrebbe essere necessaria politica restrittiva : Secondo Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank , Fed, di Cleveland, l'istituto centrale di Washington potrebbe essere costretto, temporaneamente, ad adottare una politica restrittiva per raggiungere gli obiettivi gemelli di inflazione stabile e bassa disoccupazione. "Per rispettare i target, mentre l'espansione prosegue, potrebbe essere necessario spingere i ...

Mester - Fed - : Usa rischiano di perdere il controllo su debito : Stando a quanto dichiarato dalla Mester, sarà necessario prendere dei provvedimenti adesso che l'economia è vista in crescita, senza aspettare il momento in cui le cose potrebbero essere peggiorate, ...

Per Mester - Fed - appropriato proseguire nel rialzo dei tassi : "Se l'economia evolverà come prevedo, credo che ulteriori aumenti graduali dei tassi saranno appropriati quest'anno e il prossimo", ha dichiarato giovedì, parlando presso la University of Pittsburgh. ...