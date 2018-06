Messina : maltrattamenti a bimbi - interdetta per 12 mesi maestra d’asilo : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – maltrattamenti continuati e in concorso a carico di minori. E’ l’accusa contestata a una maestra d’asilo di 63 anni della scuola d’infanzia di Gualtieri Sicaminò, nel Messinese, a cui i carabinieri hanno notificato un provvedimento di interdizione per 12 mesi, emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura guidata da Emanuele Crescenti. Le indagini, ...