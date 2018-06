: Stamattina mia analisi su @LaVeritaWeb Nel derby geopolitico ed economico tra Washington e Berlino, tra #Trump e… - Capezzone : Stamattina mia analisi su @LaVeritaWeb Nel derby geopolitico ed economico tra Washington e Berlino, tra #Trump e… - TgLa7 : #Merkel a Conte, con Roma amicizia e cooperazione. 'Approfondire nostra collaborazione basata su valori europei' - TelevideoRai101 : Merkel a Conte: amicizia e cooperazione -

La cancelliera Angelainvia i suoi "cordiali auguri" al premier Giuseppe, per l'incarico alla guida del governo. "Germania e Italia sono unite da relazioni strette e amichevoli in campo politico, economico, e culturale - si legge in una nota a sua firma - Come stati membri fondatori dell'Unione Europea la nostra collaborazione si basa su comuni valori europei". "Sarò lieta di portare avanti e approfondire ulteriormente con lei la nostra partnership", conclude.(Di venerdì 1 giugno 2018)