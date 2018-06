Mercato su con nuovo Governo | ma i broker vedono ancora rischi

Mercato su con nuovo Governo - ma per i broker i rischi restano : L'empasse sul nome di Savona all'Economia e? stato superato spostandolo al Ministero per gli Affari Europei, mentre a guidare il Dicastero dell'Economia sara? il professor Tria. Quest'ultimo, come ...

CalcioMercato - la Juventus accelera per Perin : incontro con l'agente : accelerata chissà forse decisiva, la Juventus prova a stringere per portare Mattia Perin in bianconero nella prossima stagione. Il portiere del Genoa è infatti un obiettivo ormai dichiarato da tempo ...

CalcioMercato Napoli - addio Rui Patricio : andrà al Wolverhampton? Crescono le quotazioni di Leno : Rottura totale, Rui Patricio ha avviato le pratiche per la risoluzione del proprio contratto con lo Sporting Clube de Portugal. A lanciare la clamorosa notizia è il quotidiano portoghese Record, che ...

Continua a crescere il Mercato immobiliare non residenziale : Segnalato ancora in espansione il mercato immobiliare non residenziale in Italia . È quanto emerge dal Rapporto immobiliare non residenziale presentato oggi e realizzato dall'Osservatorio del mercato ...

CalcioMercato Napoli - triplo innesto da 75 milioni di euro : accordi con Sampdoria e Bologna : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’annuncio di Carlo Ancelotti è pronto a mettere nero su bianco per tre importanti colpi, uno per reparto. Pronta a chiudersi la cessione di Jorginho con il Manchester City, nelle casse del club azzurro 60 milioni di euro, De Laurentiis è pronto a spendere 75 milioni di euro per tre colpi. Ai dettagli una doppia trattativa con la Sampdoria, si ...

CalcioMercato Spal - doppia trattativa con il Torino : le ultime : Calciomercato Spal – Dopo la fantastica salvezza conquistata nel campionato di Serie A, la Spal è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca per la conferma in panchina del tecnico Semplici, adesso si può pensare al Calciomercato. Nelle ultime ore vi avevamo parlato di una trattativa avanzata con il Torino per il ritorno del difensore Bonifazi, adesso altro contatto con il club ...

CalcioMercato Juventus - vicino uno scambio a sorpresa con il Real Madrid Video : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; [Video]stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei migliori calciatori della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sarebbe un vero e proprio pallino del presidente delle merengues, Florentino Perez, che avrebbe intenzione di rinnovare la squadra dopo ...

CalcioMercato Napoli - Vidal : 'Valuto offerte con calma - ma cambio solo per qualcosa di meglio' : Potrebbe essere tra i volti principali della prossima sessione di mercato Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco con contratto in scadenza tra un anno. Il cileno sta valutando il suo futuro, ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Reggina - accordo con il Sassuolo per il centrocampo [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Reggina – La Reggina non sta a guardare ed in attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Roberto Cevoli in panchina si muove sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Per l’attacco sfuma Rolando Bianchi, l’alternativa porta a Baclet ma la rete nell’ultimo match dei playoff di Serie C con la maglia del Cosenza ha complicato un pò i piani in casa amaranto. Nel frattempo il direttore ...

CalcioMercato Napoli - incontro con la Sampdoria : la situazione : Calciomercato Napoli – Sono ore calde per il Napoli alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al Napoli. Il club del patron De Laurentiis sta cercando un accordo che sia diverso rispetto al pagamento della clausola richiesto da Ferrero, un ...

Mercato NBA – Problemi in casa Sixers - CJ McCollum ci prova : “Embiid si scontento? Vieni ai Blazers” : I Problemi legati al caso Colangelo hanno gettato i Sixers nel caos: CJ McCollum ha provato a reclutare Joel Embiid via Twitter Problemi ‘social’ per i Philadelphia 76ers. ‘The Ringer’ ha lanciato una vera e propria bomba in grado di gettare nel caos l’ambiente Sixers: il presidente delle basketball operation della franchigia, Bryan Colangelo, avrebbe usato account fake per criticare staff e giocatori, tra i quali Joel Embiid. Il centro dei ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas - suggestione Heat : l’ex Celtics verso Miami ma ad una condizione : Il Mercato NBA regala una stuzzicante suggestione su Isaiah Thomas: l’ex Celtics potrebbe trasferirsi ai Miami Heat, ma dovrebbe accettare di fare il sesto uomo La stella dei Celtics primi ad Est la scorsa stagione, poi l’infortunio, il passaggio ai Cavs, la bocciatura ed Isaiah Thomas é finito a fare il sesto uomo ai Lakers. Strana la parola del folletto 29enne in cerca di una franchigia che punti su di lui e lo faccia ...

CalcioMercato Roma - c’è l’accordo con Kluivert : adesso resta da convincere l’Ajax : Monchi è volato ieri a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, agente di Kluivert: accordo economico trovato con il calciatore, adesso resta da convincere l’Ajax Due colpi già piazzati, il terzo in rampa di lancio. Monchi è scatenato in questa fase di mercato, il dirigente giallorosso infatti è volato ieri a Montecarlo per una serie di incontri programmati con i più influenti procuratori del panorama europeo, tra cui Mino Raiola. Argomento ...

Pazzo Mercato - si scatena il valzer di portieri : Courtois rompe con il Chelsea e Alisson adesso diventa una priorità : Il Chelsea ha interrotto le trattative per il rinnovo di Thibaut Courtois, per sostituire il belga adesso l’obiettivo principale è Alisson della Roma E’ rottura tra Thibaut Courtois e il Chelsea, il club inglese ha deciso di interrompere la trattativa per il rinnovo del portiere belga che a questo punto è sorprendentemente sul mercato. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, la società di Abramovich è costretta a ...