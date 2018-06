Mercato | Icardi e il nodo rinnovo L' Inter non ha fretta | ma

CalcioMercato Inter - Zanetti : 'Icardi vuole rimanere. Rafinha e Cancelo? C'è tempo' : Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L' Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli ...

CalcioMercato Inter - Spalletti : 'Programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

CalcioMercato Inter - Antonello : “Icardi? Faremo ciò che è corretto” : “Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo”. Così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha risposto a una domanda sugli sforzi della società per trattenere l’attaccante argentino che, secondo voci di mercato, sarebbe nel mirino della Juventus. “Si è appena concluso un ...

CalcioMercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

