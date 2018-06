Mercati emergenti | JP Morgan ci consiglia di investire

Ritirata dei Mercati emergenti : addio TRY - la BCB non interviene : Ma la speranza si è spenta dopo che, in un'intervista a Bloomberg, il presidente Erdogan ha detto chiaramente che i nuovi poteri esecutivi gli danno il diritto di orientare la politica monetaria. Con ...

Trump scarica l'Iran : le valute dei Mercati emergenti reagiscono : La Svezia lascia i tassi invariati By Vincent Mivelaz Per la Riksbank non è un periodo facile: alla riunione di politica monetaria del 26 aprile, la banca ha mantenuto il suo tasso di riferimento al -...

Valute - la fuga selettiva dai Mercati emergenti : ecco perché sta cambiando il vento : Il dollaro in fase di rafforzamento costante e i titoli di Stato americani ormai stabilizzati intorno al 3%, hanno fatto risuonare i primi segnali dall’allarme sui Paesi emergenti. O?meglio: di disimpegno. Per la prima volta da 15 mesi i fondi obbligazionari specializzati in bond emergenti hanno registrato riscatti con un deflusso netto di un miliardo e 200 milioni nell’ultima settimana...

Perché i Mercati emergenti vanno bene nonostante Trump e la Fed : Il rialzo dei tassi e l’escalation dei dazi in teoria dovrebbero penalizzare Borse e obbligazioni emergenti. In pratica il mercato sta andando in un’altra direzione. Ecco Perché ...

Mercati emergenti. Meno fondamentali - più geopolitica : Anche nel loro caso, tuttavia, il 2018 sarà migliore del 2019-2020, quando i tassi americani saranno più alti e l'economia globale andrà più piano. Rispetto a queste preoccupazioni, ora alimentate ...

NN IP rafforza il team sul debito dei Mercati emergenti e di frontiera : Nata e cresciuta in Sud Africa, Babb ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università di Amsterdam e ha poi avuto modo di conoscere approfonditamente il continente africano grazie ai diversi ...

Positive le valute dei Mercati emergenti : Gli indici di fiducia sul manifatturiero e sull'economia di marzo sono calati a 109,1 e 106 punti , precedente: 110,4 e 108,5, , confermando una visione pessimistica sulla crescita.