Mentana non lascia il collegamento e Formigli lo gela in diretta

Di Maio e Salvini a Pomeriggio 5 - Mentana : "Situazione grave - ma non seria". Attacco di Calenda : "Fantascienza" : Sono stati anche a Matrix, uno dopo l’altro, intervistati da Nicola Porro. Ma lunedì a far maggiormente discutere è stata la partecipazione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel salotto di Barbara d’Urso, qualche ora prima. E non poteva essere altrimenti.Pomeriggio Cinque ha messo in soffitta le chiacchiere da reality per lasciar spazio alla crisi politica, affrontata con i leader che fino all'ultimo weekend erano stati in procinto di dar ...

Enrico Mentana non ha dubbi : si vota ad ottobre : Le possibilità che il governo Lega-M5s nasca si stanno riducendo con il trascorrere dei minuti. Mentre alle 19 Giuseppe Conte

Governo - Mentana vs Becchi su Savona e Costituzione : “Dice fregnacce”. La replica : “Non si permetta - stia zitto” : Battibecco tra Enrico Mentana e il professore Paolo Becchi durante la trasmissione Tagadà, in onda su La7. Oggetto del contendere: il potere del Capo dello Stato in merito alla nomina dei ministri e del presidente del Consiglio. “Dice solo fregnacce, stia buono” lo canzona Mentana. Poi l’analisi di Becchi sul nascente Governo e il nome al Ministero dell’Economia: “Se salta Savona (Paolo Savona, economista, ndr), ...

Mentana contro Becchi/ Video - scontro a Tagadà : "Professore - non dica fregnacce : stia buono!" : Mentana contro Becchi, lite tra il direttore di La7 e il filosofo in onda su Tagadà: "Professore non dica fregnacce, stia buono", ecco il Video dello scontro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:31:00 GMT)

Mentana contro Becchi/ Video - scontro a Tagadà : "Professore - non dica fregnacce : stia buono!" : Mentana contro Becchi, lite tra il direttore di La7 e il filosofo in onda su Tagadà: "Professore non dica fregnacce, stia buono", ecco il Video dello scontro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:31:00 GMT)

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento : “Non usiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Tg La7 - fuori onda di Rocco Casalino. Ma Mentana rientra in studio : "Non abbiamo bisogno di mezzucci" : Nessun inganno, nessun tranello. Maratona Mentana intercetta un fuori onda di Rocco Casalino ma sceglie di non infierire, decidendo di tornare in studio.“No, non è corretto, usciamo” dice Enrico Mentana, nonostante fosse stato proprio lui lunedì pomeriggio ad interrompere in fretta e furia l’intervento di Tommaso Labate per collegarsi con Paolo Celata che, con cameraman a seguito, aveva avvicinato il capo della comunicazione dei Cinque ...

Enrico Mentana : "La cosa più logica è che si torni a votare. Non è detto che l'esito sia lo stesso" : "La cosa più logica che si possa fare è tornare a votare. Con la stessa legge elettorale? Questo spetta alle forze politiche deciderlo". Enrico Mentana è intervenuto al Festival della Tv di Dogliani e ha espresso il suo pensiero sullo stallo politico italiano. Per il direttore del tg di La7, è necessario tornare alle urne, anche a costo di votare con il Rosatellum, perché è impossibile protrarre ...

Governo - Enrico Mentana preferisce tornare a votare : “La cosa più logica. Non è detto che l’esito sia lo stesso” : Il giornalista e direttore del La7, Enrico Mentana, commenta lo stallo politico al festival tv e new media a Dogliani L'articolo Governo, Enrico Mentana preferisce tornare a votare: “La cosa più logica. Non è detto che l’esito sia lo stesso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mentana - a “Le Iene” faccia a faccia con la sua hater : “Assecondare i deliri non ha senso” : Mentana, a “Le Iene” faccia a faccia con la sua hater: “Assecondare i deliri non ha senso” Il confronto non finisce con una riappacificazione, anzi… Continua a leggere

Le Iene - Mentana furioso : 'non assecondo i deliri' Video : In un mondo che appare sempre più social, molte persone, forse insoddisfatte della propria vita, si sentono in dovere di attaccare ripetutamente i personaggi pubblici, spesso per futili motivi o per ragioni di invidia. Sono i cosiddetti haters, odiatori digitali, che passano gran parte della loro giornata a contestare qualsiasi azione dei #vip. Anche Enrico Mentana, direttore di TG LA 7, non è sfuggito all'attacco di alcuni leoni da tastiera e, ...