Meghan e Harry dovranno restituire i regali di nozze per 7 milioni di sterline

Meghan MARKLE E HARRY/ La coppia restituisce regali per 7 milioni di sterline - ecco perchè... : MEGHAN MARKLE e il Principe HARRY: a distanza di due settimane dalle nozze di continua a parlare della coppia che è pronta a restituire 7 milioni di sterline di regali come da regole.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:39:00 GMT)

Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro questa foto…”. Ah però! È il suo scatto migliore del royal wedding e solo ora il fotografo ufficiale di Harry e Meghan svela tutto : il retroscena che nessuno si aspetta : “Questione di sguardi”, cantava qualche anno fa la sempre meravigliosa Paola Turci. Eppure non basta l’amore, non basta la giusta occhiata, serve anche l’attimo e ogni fotografo che si rispetti sa fare proprio quello: coglierlo. Carpe diem, appunto. Riguardo il matrimonio dell’anno, il royal wedding, è stato detto praticamente di tutto, poco tuttavia sugli scatti che nel corso di questi ultimi giorni ci hanno riempito i social ...

Harry e Meghan dovranno restituire regali del valore di 7 milioni di sterline (per una ragione ben precisa) : dovranno restituire regali del valore complessivo di 7 milioni di sterline. Il principe Harry e Meghan Markle non possono infatti accettare quegli omaggi e le ragioni sono ben precise: prima di tutto, il duca e la duchessa del Sussex (questi i loro nuovi titoli, ndr) per il matrimonio avevano espressamente chiesto donazioni in beneficenza al posto dei regali; in secondo luogo, c'è un fatto di etichetta: i reali non possono ricevere doni ...

La Regina Elisabetta II ha una foto mai vista prima di Harry e Meghan : Anche se durante le nozze di Harry e Meghan, l'espressione della Regina Elisabetta II non era sembrata di felicità per l'evento, è chiaro che Sua Maestà sia invece felice della new entry della famiglia reale. E a dimostrarlo è una foto mai vista prima. In un'immagine che ritrae l'incontro della Regina con l'alto commissariato australiano del Regno Unito, gli occhi dei più curiosi hanno potuto notare, su un ...

La regina - «l’adorato» Harry e quella foto inedita con Meghan Markle : Il principe Harry in abito blu, la moglie Meghan Markle coi capelli sciolti e un vestito leggero. La foto che spunta su un tavolino di Buckingham Palace, durante un incontro istituzionale tra la regina Elisabetta e il diplomatico australiano George Brandis, coglie di sorpresa anche gli appassionati delle vicende reali. L’immagine, probabilmente scattata durante lo shooting ufficiale del fidanzamento, non è infatti mai stata resa pubblica e forse ...

Meghan Markle : Amal Clooney sta aiutando la moglie del principe Harry con la sua nuova vita a Londra : New BFF The post Meghan Markle: Amal Clooney sta aiutando la moglie del principe Harry con la sua nuova vita a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle e Harry/ Il particolare sul velo che nessuno sa : ecco anche la lista dei regali “imbarazzanti” : Meghan Markle e il Principe Harry: a distanza di quasi due settimane dalle nozze, emergono altri particolari sull'evento che interessato l'intero mondo.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:00:00 GMT)

Meghan ha portato «la pace» tra Harry e papà Carlo : Quando il 19 maggio scorso il principe Carlo ha accompagnato Meghan Markle da Harry, reggendole il braccio lungo l’ultimo tratto della St. George Chapel, in pochi hanno sentito queste due parole pronunciate da uno sposo particolarmente emozionato. «Grazie, pa’!», ha detto il fratello minore di William, rivolgendosi al padre. E poi ha ribadito la sua gratitudine qualche giorno dopo, al Garden Party in onore dei 70 anni del primo in ...

Harry e Meghan - viaggio di nozze in Canada? Video : Secondo le prime indiscrezioni, Harry e Megan potrebbero trascorrere il viaggio di nozze in Canada e non in Namibia come si era parlato in un primo momento. La meta precisa sarebbe, per la precisione, la provincia di Alberta. Lo scorso 19 Maggio, l'ex star di Hollywood e il figlio di Carlo e Diana si sono giurati amore eterno. Dopo la sontuosa cerimonia presso la cappella di St George interna al palazzo di Windsor e il party serale svoltosi ...