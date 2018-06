Medjugorje | il Papa nomina monsignor Hoser suo visitatore permanente

Medjugorje commissariata : arriva l'inviato di Papa Francesco : ... normalizzare il fenomeno dei pellegrinaggi cresciuto in modo esponenziale in questo tempo: si calcola , per difetto, che almeno un milione e mezzo di persone ogni anno si dirigano da tutto il mondo ...

Medjugorje : "svolta" del Papa - ma manca pronuncia ufficiale : Papa Francesco potrebbe aver superato parte dello scetticismo su Medjugorje. Oppure no. Bergoglio si era riservato per sè qualunque decisione riguardasse il luogo di pellegrinaggio sito in Bosnia ed Erzegovina.La scelta di oggi, quella di rendere permanente la presenza dell'inviato pontificio, potrebbe suggerire solo che il Papa ritiene necessario "indagare" ancora. Di sicuro Bergoglio non vuole che i fedeli restino senza accompagnamento e cura ...