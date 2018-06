Maurizio Sarri al Chelsea L' indizio social | il preparatore al sole prima di

Maurizio Sarri al Chelsea - è fatta/ Il sogno è Gonzalo Higuain - 10 milioni di euro a Conte : Maurizio Sarri al Chelsea, è fatta: il sogno è Gonzalo Higuain, 10 milioni di euro di buonuscita ad Antonio Conte. Mancano solamente gli ultimi dettagli, ma l’ex Napoli è ormai londinese(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:18:00 GMT)

L'infelice revolución di Maurizio Sarri - il Masaniello in tuta : Roma . "Lo faccio per passione come Maurizio Sarri / niente giacca e cravatta come Maurizio Sarri / sto con la barba sfatta come Maurizio Sarri / hasta la revolución come Maurizio Sarri", canta il ...

De Laurentiis congeda Sarri : 'Grazie Maurizio!' Futuro tra Chelsea e Zenit : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Napoli - esonerato Maurizio Sarri : il tweet del presidente De Laurentiis [FOTO] : Aurelio De Laurentiis ha sollevato dall’incarico Maurizio Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida del Napoli Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, a confermarlo è il tweet pubblicato da Aurelio De Laurentiis sulla propria pagina twitter. Il numero uno azzurro ha ringraziato il tecnico toscano per il lavoro svolto alla guida della squadra, sancendo di fatto il passaggio di consegne con Carlo Ancelotti. Una ...

Carlo Ancelotti prossimo allenatore del Napoli : maxi-contratto e due super-acquisti - 'paga' Maurizio Sarri : Secondo la Gazzetta dello Sport per l'ex tecnico del Bayern Monaco , che ha vinto tutto, comprese due Champions , con Milan , Real Madrid , Chelsea , Psg e in Germania, sarebbe già pronto il ...

Napolimania : chapeau Maurizio Sarri - sei stato il migliore di tutti : Uno che ha coagulato attorno a se un intero popolo, uno che ha sconfitto, al di là del risultato, una logica che ammazza un intero sport: perché vincere è importante, ma conta anche altro.

VIDEO / Napoli-Crotone (2-1) : highlights e gol. Le parole di Maurizio Sarri (Serie A 38^ giornata) : VIDEO Napoli Crotone (2-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Con i gol di Milik e Callejon i partenopei condannano la squadra di Zenga alla retrocessione in Serie B.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:48:00 GMT)

Napoli - Maurizio Sarri : i tifosi vogliono la conferma/ “Il sogno deve continuare”. Lanciata una petizione : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:20:00 GMT)

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

ADL-Sarri - trattativa in standby : Maurizio vuole Sané e altri top player : Si racconta che in occasione del pranzo a inizio gennaio in un ristorante toscano per il compleanno dell'allenatore, Sarri e De Laurentiis cominciarono a parlare di giocatori per il futuro del Napoli. ...

Napoli - il sogno scudetto finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della ...

Napoli - la frecciata di Maurizio Sarri su Juventus e arbitri : 'Finirà anche quello che vediamo in Italia' : 'Nella vita tutto finisce'. Maurizio Sarri , dopo la sconfitta 0-3 del suo Napoli in casa con la Fiorentina che scrive, probabilmente, la parola fine sul sogno scudetto, parla della Juventus ma la ...

La famiglia Sarri tra viola e azzurro : 'Ma Maurizio ha questo sogno' : Forse era tutto già scritto, anche il suo futuro nel mondo del calcio. Infondo il tecnico di origini toscane ha sempre avuto Napoli nel destino. 'Guardi gli scherzi della sorte - commenta Amerigo - ...

Juve-Napoli - Maurizio Sarri fa il dito medio ai tifosi juventini : Brutto gesto da parte di Maurizio Sarri prima del big match fra Juventus e Napoli: il tecnico partenopeo all'arrivo del pullman all'Allianz Stadium ha risposto mostrando il dito medio ai tifosi bianconeri, che stavano accogliendo il Napoli con fischi e insulti in un contesto in ogni caso apparso tranquillo. Le immagini del gesto di Sarri sono state immortalate in un video che sta facendo il giro del web.