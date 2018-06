ilfattoquotidiano

: Maturità: sì al vocabolario, vietati tablet e cellulari - sole24ore : Maturità: sì al vocabolario, vietati tablet e cellulari - Agenzia_Ansa : #Maturità2018 le scuole ‘snobbano’ l’attualità: storia e italiano si fermano agli anni ‘50 - MarcCianNew : RT @fattoquotidiano: Maturità 2018, coinvolti oltre 500mila studenti. Le regole del ministero: dagli smartphone alle calcolatrici fino all’… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Meno venti alla25mila classi per un totale di 509.307si stanno preparando all’esame di Stato che quest’anno sarà organizzato grazie a 12.856 commissioni. Per i professori la prima riunione è fissata per lunedì 18 giugno mentre due giorni dopo i ragazzi dovranno cimentarsi per sei ore con la prova d’italiano. La seconda prova è in calendario il giorno seguente e varia in termini di ore da passare sul banco a seconda degli indirizzi di studio. Il calendario elaborato dalprevede la terza prova lunedì 25 e la quarta giovedì 28. La macchina di viale Trastevere è già al lavoro da mesi e oggi ha diramato con una circolare le “del gioco” che ogni maturando dovrebbe ben conoscere. Divieto tassativo nei giorni delle prove scritte di utilizzare cellulari, smartphone, personal computer e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di ...