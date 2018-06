Matteo Salvini | Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i migranti

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A Matteo SALVINI/ Foto - "Torno a settembre - pronta alla prove più bella!" : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Salvini non rinuncia alla Lega ed al… Milan : i due ‘amori’ di Matteo nei particolari del look del giuramento [GALLERY] : Matteo Salvini oggi è salito al Quirinale per giurare fedeltà alla Repubblica: il bracciale al polso del nuovo Ministro svela la sua fede Milanista, mentre la cravatta verde… Fai clic qui per vedere lo slideshow. Il governo è formato. Dopo tanti (troppi) giorni dal voto, Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio italiano e i suoi vice sono i neo ministri Luigi di Maio e Matteo Salvini. Quest’ultimo salito in queste ore al ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi? L'ho sentito ieri e lo sentirò anche oggi' : Grande folla per Matteo Salvini e Luigi Di Maio , subito dopo il giuramento del governo al Quirinale: fotografi, giornalisti, curiosi erano tutti per loro. Circondati. Al segretario della Lega appena ...

Il selfie prima del giuramento al Quirinale : da Di Maio e i ministri a 5 stelle a Matteo Salvini sorridente : Mezz'ora prima del giuramento al Quirinale del "Governo del cambiamento", Luigi Di Maio pubblica sul suo profilo Facebook una foto di gruppo: è il selfie dei futuri ministri a cinque stelle che si apprestano a giurare fedeltà alla Repubblica. "Guardate che spettacolo! - scrive il neo ministro al Lavoro e leader del Movimento - Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il ...

Giorgia Meloni - la telefonata tesissima con Matteo Salvini : 'Mi dispiace molto - ma...' : Alla cerimonia di giuramento del nuovo governo ci sarebbe dovuta essere anche Giorgia Meloni, almeno fino a poche ore prima che la lista dei ministri fosse resa pubblica, ormai nella serata di ieri. ...

I nostri paletti a Matteo Salvini : Che dire, se non "buona fortuna"? Soprattutto a noi sudditi di questo innaturale governo nato dopo mille peripezie, minacce e ricatti tra due partiti, Cinquestelle e Lega, che ai rispettivi elettori avevano prospettato ben altro. È questo il governo della perduta verginità grillina e della perduta unità sostanziale del centrodestra, in entrambi i casi al di là delle rassicuranti dichiarazioni di circostanza. O la va o la spacca, verrebbe da ...

Giorgia Meloni - l'atroce sospetto su Matteo Salvini di essere stata 'usata' : Fratelli d'Italia esce dalle 72 ore decisive per la nascita del governo politico M5S-Lega con il forte sospetto di essere stato usato. Era stata la Meloni, tre giorni fa aprendo a una intesa coi ...

Elisa Isoardi rompe il silenzio : messaggio romantico a Matteo Salvini : In questi giorni frenetici per la politica italiana, Elisa Isoardi non si è mai vista affianco di Matteo Salvini . Ora però sul profilo Instagram della conduttrice televisiva appare una romantica dedica rivolta proprio al leader della ...

Matteo Salvini su Facebook con l'amica del boss : Attivista della Lega, vicina all'esponente di una famiglia ai vertici della 'ndrangheta e a rappresentanti lombardi del partito, prima delle ultime elezioni si è fatta fotografare con il futuro ministro dell'Interno Tutte le foto della leghista con il boss della 'ndrangheta "

Matteo Salvini - immigrazione : 'Tagliare subito i cinque miliardi per l'accoglienza' : Stretta sull' immigrazione e sulle spese per l'accoglienza. 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere ...

Matteo Salvini : "Sarò il ministro di tutti" : Neanche due ore dopo la presentazione del nuovo esecutivo, il neo ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini è sceso in piazza a Sondrio per quelle che sono state a tutti gli effetti le prime dichiarazioni ufficiali del leader della Lega con la nuova carica.Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che "a ...

Matteo Salvini agli Interni - con lui il Viminale diventerà una macchina di propaganda : Quindi sarà Matteo Salvini il nuovo ministro dell’Interno. Per anticipare cosa sarà il Viminale sotto la sua guida può esserci utile un post che ha pubblicato sui social. Video di un immigrato (presunto) che maneggia un piccione romano di quelli malmessi e malati. Allarme: lo sta spennando per mangiarlo. Fine della storia, poche parole del futuro Bava-Beccaris: “A casa”. Ottimo messaggio. Chiaro. Con Salvini il Viminale diventerà una macchina di ...