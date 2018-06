Mattarella | uniti per comporre tensioni

UE - Mattarella : "Dobbiamo sentirci uniti più che mai" : Nel giorno dell'atteso vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Fiesole per la conferenza The State Of The Union, in programma fino a sabato.A Mattarella è stato affidato proprio il discorso di apertura, incentrato ovviamente sull'Unione Europea e il rapporto coi vari Paesi che ne sono membri, a cominciare dall'Italia.L'Italia ...

Unione Europea - Mattarella : "Dobbiamo sentirci uniti come mai prima d'ora" : Nel giorno dell'atteso vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Fiesole per la conferenza The State Of The Union, in programma fino a sabato.A Mattarella è stato affidato proprio il discorso di apertura, incentrato ovviamente sull'Unione Europea e il rapporto coi vari Paesi che ne sono membri, a cominciare dall'Italia.L'Italia ...