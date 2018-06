Mattarella | ' Ruolo Italia in Europa positivo e da protagonista'

Mattarella 'Italia ruolo da protagonista in Ue. Integrazione porta pace e benessere' : ROMA - Fa gli auguri al neo governo Conte, Sergio Mattarella. Un discorso breve e e pacato. Ma con due concetti fondamentali. Agli antieuropeisti del M5s il capo dello Stato ricorda il ruolo centrale ...

Mattarella e Papa Francesco. Il ruolo dei cattolici al tempo del populismo : Basta leggere la cronaca allarmata dell'Osservatore Romano: cronaca secca, senza commenti, ma per due terzi racconta la scelta di Mattarella. Più chiara ovviamente la Cei; chi ha detto meglio di ...

La decisione di MATTARELLA, in una situazione di impasse politico, ha mancato di prudenza e distacco costituzionale, improvvisandosi giocatore. Ecco i rischi.

Mattarella in difesa del suo ruolo e dell’euro : «Non subisco imposizioni» : Pressato dai diktat di M5S e Lega Mattarella ha messo prima gli interessi nazionali del Paese e il ruolo di garanzia che svolge il presidente della Repubblica che non è ma stato violato e che lui decide non venga violato nemmeno questa volta...

Mattarella difende il suo ruolo e l’euro. Domani Cottarelli convocato al Colle : Pressato dai diktat di M5S e Lega Mattarella ha messo prima gli interessi nazionali del Paese e il ruolo di garanzia che svolge il presidente della Repubblica che non è ma stato violato e che lui decide non venga violato nemmeno questa volta...

Sergio Mattarella furibondo al Quirinale - Giuseppe Conte verso il passo indietro : rinuncia al ruolo di premier? : Non solo per Conte, ma anche per il fatto che all'Economia è stato nei fatti proposto Paolo Savona , in primissima linea contro l'euro. Ma a far infuriare più di tutto Mattarella, secondo Dago , il ...

Governo : Candiani (Lega) - ruolo Mattarella è definito da Costituzione : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il ruolo del presidente della Repubblica è definito dalla Costituzione, tutto il resto sono ‘uscite’ giornalistiche, senza voler offendere nessuno”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Candiani, a poche ore dalla convocazione al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Governo giallo-verde. Nei giorni scorsi Sergio Mattarella aveva ...

