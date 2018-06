Mattarella | Per pace e benessere serve collaborazione

2 giugno - applausi per Mattarella e Conte all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica: "Libertà e uguaglianza i pilastri della società". Bagno di folla per il neo premier: "E' la festa di tutti noi" Festa della Repubblica, perché si festeggia oggi 2 ...

2 giugno - gli applausi per Mattarella e Conte all’Altare della Patria : Omaggiati anche i presidenti di Camera e Senato e il neo premier, con coccarda tricolore. La festa della Repubblica oggi assume un valore simbolico particolare, dopo una crisi di governo durata quasi 90 giorni e che poteva mettere a rischio la tenuta delle istituzioni

Mattarella : Carta - riferimento per tutti : 10.01 "Da quel 2 giugno 1946 abbiamo vissuto anni intensi verso una profonda coesione del popolo italiano in un cammino ispirato dalla nostra Carta Costituzionale, architrave delle istituzioni e supremo riferimento per tutti". Così il presidente Mattarella in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Graziano,nel quale esprime "forte e convinto apprezzamento" alle Forze Armate. Mattarella sottolinea inoltre "il contributo che ...

La festa della Repubblica del 2 Giugno - Mattarella : 'Uniti per il paese' Video : Settantadue anni fa gli italiani per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura e miseria avevano l'occasione di scegliere il proprio destino. Era il 2 Giugno del 1946 e con un referendum si decideva se mantenere monarchia costituzionale o mandare via gli odiati Savoia. Vinse la Repubblica. Le tensioni superate con il M5S Ogni anno per l'occasione si celebra una grande festa. Quest'anno essa stava per assumere un carattere di protesta per ...

Sergio Mattarella è l'unico vincitore : perché ha trionfato : ... voleva che nascesse un esecutivo politico sorretto da partiti forti, ritenuto più corazzato per affrontare eventuali crisi finanziarie, e si era imposto affinché il ministro dell' Economia non fosse ...

M5S-Lega - il governo Conte ha giurato davanti a Mattarella. Salvini : Savona per ricontrattare regole Ue : La cerimonia al Quirinale. Per primo il presidente del Consiglio, seguito dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il rito della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio dalle mani di Gentiloni in quelle del nuovo presidente del Consiglio. La squadra si compone di 18 ministri, più il capo del governo...

Marzio Breda : 'Per Sergio Mattarella insopportabile profanazione della Repubblica' : 'Questa messa in stato d'accusa del presidente è stata vissuta come insopportabile'. Marzio Breda , il giornalista esperto di Quirinale del Corriere della Sera , ospite di Myrta Merlino a L'aria che ...

Verbania - intercettata busta con un proiettile e minacce di morte per Mattarella : A intercettare la busta i carabinieri, avvertiti dagli impiegati di Bannio Anzino, in valle Anzasca. Alle Poste avevano notato la lettera con uno rigonfiamento indirizzata al Presidente della Repubblica al Quirinale. All'interno, oltre a un proiettile, c’era anche un biglietto con minacce di morte.Continua a leggere

Sergio Mattarella : "Le tensioni e le prove si superano in una nazione unita e solidale" : "tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti italiani in occasione della festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno."L'impegno volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e a rafforzare ...

Verbania - intercettata una busta con un proiettile per Sergio Mattarella : Se pensavate che con le intimidazioni e le minacce diffuse nei giorni scorsi sul web nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fosse già stato toccato il fondo, sappiate che qualcuno ha iniziato a scavare. E ha deciso di spingersi ancora più in basso.I carabinieri hanno infatti intercettato una busta con un proiettile indirizzata proprio al Capo dello Stato. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto il plico all'ufficio postale ...