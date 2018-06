: L’Italia ha un governo. La volontà popolare è stata rispettata. La Costituzione anche. Per l’ennesima volta, grazie presidente. #Mattarella - MassimGiannini : L’Italia ha un governo. La volontà popolare è stata rispettata. La Costituzione anche. Per l’ennesima volta, grazie presidente. #Mattarella - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb (prima pagina, poi tutta pagina 9) ragiono sul cambio di obiettivi della stampa estera che ini… - Quirinale : #Mattarella: Questo – In Italia - è un momento di passaggio delle responsabilità politiche ed esprimo un forte augu… -

"Esprimo un forte augurio al nuovo governo e un sincero ringraziamento a chi ha appena concluso la sua attività".Cosìalla cerimonia per la festa della Repubblica al Quirinale. "In questi 70 anni si sono succedute tensioni e prove-ha continuato- ma le istituzioni Repubblicane da sempre hanno dimostrato di consentire all'di affrontare problemi e sfide impegnative".Poi,ha sottolineato che"pace e benessere" sono"rappresentati dall'integrazione europea in cui l'intende svolgere ruolo da".(Di venerdì 1 giugno 2018)