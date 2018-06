Mattarella | ' Italia in Europa positiva e protagonista'

Mattarella : 'Ruolo Italia in Europa positivo e da protagonista' : "L'Italia intende evitare conflitti di ogni tipo e avere un ruolo sempre più positivo e protagonista in Europa". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione ...

Mattarella : Italia protagonista nell'Ue : 18.58 "Esprimo un forte augurio al nuovo governo e un sincero ringraziamento a chi ha appena concluso la sua attività".Così Mattarella alla cerimonia per la festa della Repubblica al Quirinale. "In questi 70 anni si sono succedute tensioni e prove-ha continuato- ma le istituzioni Repubblicane da sempre hanno dimostrato di consentire all'Italia di affrontare problemi e sfide impegnative".Poi,ha sottolineato che"pace e benessere" ...

Mattarella 'Italia ruolo da protagonista in Ue. Integrazione porta pace e benessere' : ROMA - Fa gli auguri al neo governo Conte, Sergio Mattarella. Un discorso breve e e pacato. Ma con due concetti fondamentali. Agli antieuropeisti del M5s il capo dello Stato ricorda il ruolo centrale ...

Mattarella : 'Va arrestato ogni rischio di regressione civile in Italia ed Ue' : 'Tensioni trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale' ha dichiarato oggi il capo dello Stato nel messaggio ai ...

Stasera Italia - Vittorio Feltri stanga Mattarella : «Politicamente non ha capito un caz*o!» : Vittorio Feltri, Stasera Italia Quello espresso da Vittorio Feltri è stato un giudizio sferzante e netto, arrivato tra ‘capo e Colle’ in diretta su Rete4. Ieri sera, intervenendo al talk show Stasera Italia, il direttore di Libero non ha usato giri di parole per giudicare l’operato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispetto ai tentativi di formazione del nuovo governo. Invitato dai conduttori della trasmissione ...

[L'intervista] Il caso Italia - Edward Luttwak : "Ora vi dico perché Mattarella ha bocciato Paolo Savona" : I gialloverdi hanno rifiutato qualsiasi proposta alternativa al professore per la casella dell'Economia. "Per il vostro capo dello Stato, Savona è un pericolo, così è visto dalla Banca d'Italia, dall'...

La telefonata di Draghi che ha convinto Mattarella : “Con Savona al MEF non posso garantire per l’Italia” : L'indiscrezione che filtra da ambienti vicini al Presidente della Banca Centrale Europea getta una luce diversa sugli eventi degli ultimi giorni: a convincere Mattarella della necessità di porre un veto su Paolo Savona sarebbe stato Draghi, spalleggiato da Ignazio Visco. Un "problema" destinato a ripresentarsi nei prossimi mesi.Continua a leggere

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – “Noi non siamo preoccupati. Siamo convinti, e io personalmente in particolare, che il presidente della Repubblica Mattarella sappia condurre ad una conclusione che assicuri all’Italia il Governo che in questo momento è necessario”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione della nona edizione del censimento ‘I luoghi del ...

Governo - appello Vescovi Cei : “prima il Bene Comune”/ Bassetti : “rispettare voto italiani e Mattarella” : appello dei Vescovi Cei per l'attualità politica con la crisi di Governo: Card. Bassetti, “prima il Bene Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:20:00 GMT)

Ue : “Piena fiducia in Italia e Mattarella” : Bruxelles, 30 mag. (AdnKronos) – – La Commissione Europea ha “piena fiducia nel procedimento previsto dalla Costituzione che si sta sviluppando in Italia, e in particolare nel presidente della Repubblica” Sergio Mattarella, affinché il tutto “arrivi a buon fine”. Lo afferma il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, durante il quale ...

