Mattarella | 2 giugno sia una occasione

M5S e Lega contro Mattarella : 'Il 2 giugno mille piazze contro di lui' : Ma restano all'attacco del Quirinale: Di Maio dice in tv che al posto di Savona al ministero dell'Economia aveva proposto al presidente gli economisti della Lega Bagnai o Siri; a stretto giro arriva ...

M5S e Lega contro Mattarella : «Protesta in piazza il 2 giugno» : Il Colle è sotto assedio. Lega e M5S, ieri, annunciano manifestazioni di protesta il 2 giugno contro il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Pd risponderà con una contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno. Cottarelli lavora alla squadra di governo. Forse la lista pronta già oggi |

Parte l’assalto legastellato a Mattarella. “Il 2 giugno mille piazze contro di lui” : Foto di Mattarella staccate dagli uffici dei sindaci, dichiarazioni incendiarie, manifestazioni di protesta contemporanee della Lega e del M5S convocate per il prossimo fine settimana. L’ipotesi impeachment, la messa in stato d’accusa del presidente evocata domenica sera a caldo da Luigi Di Maio, si arricchisce ventiquattr’ore dopo il naufragio del...

Pro e contro Mattarella : il 2 giugno la sfida delle piazze : E lo scontro è acceso anche all'estero laddove, Bannon contro e Macron a favore, piovono gli attacchi di autorevoli intellettuali come Paul Krugman - premio Nobel per l'economia - il quale si rivolge ...

Di Maio mobilita la piazza contro Mattarella il 2 giugno. Scontro sui 'nomi alternativi' : Luigi Di Maio mobilita la piazza e non molla Matteo Salvini. All'indomani del fallimento della nascita di un governo M5s-Lega, il capo politico 5 stelle chiama il suo popolo alla mobilitazione e annuncia la prima manifestazione in piazza a Roma il prossimo 2 giugno, celebrazione della festa della Repubblica, con in mano un tricolore. Tutto in chiave 'anti Mattarella'. Il leader M5s dopo la minaccia di ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Mattarella : "No elezioni a giugno". Governo elettorale? : No a elezioni giugno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come trapelato nelle scorse ore Colle, rigetta la proposta del leader 5 Stelle Luigi Di Maio. Dopo la mancata intesa sia con la Lega sia con il Pd di Renzi - perché di fatto è ancora l'ex rottamatore a decidere la linea del partito come dimostrato in tv l'altra sera - Di Maio ieri in un video messaggio aveva evocato le urne subito.Mattarella è categorico con il suo no a ...

Governo - Mattarella allunga i tempi Il Colle non vuole il voto a giugno : Il mondo va avanti. Le due Coree si incontrano e dichiarano finita la guerra sul 38esimo parallelo, Macron e la Merkel si preparano a riscrivere le regole dell'Unione europea, Londra-Parigi-Berlino avvertono Trump sui dazi e a fine giugno c'è un vertice Ue... Segui su affaritaliani.it