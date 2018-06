Matera | 44 indagati per spaccio di droga | hascisc e cocaina da Puglia e Calabria

Droga. Spaccio nel Materano - 44 indagati : 9.08 I carabinieri di Pisticci (Matera),hanno notificato 44 avvisi di garanzia a persone residenti in Basilicata, Puglia e Calabria, accusate di Spaccio di ingenti quantità di droga, detenzione di armi, intestazione fraudolenta di beni e riciclaggio. Le indagini hanno individuato diverse cellule criminali che, in autonomia tra loro, gestivano piazze di Spaccio su comuni del versante ionico Materano.