MasterChef | lo chef Giorgio Locatelli è il nuovo giudice

Giorgio Locatelli nuovo giudice MasterChef Italia con Barbieri - Bastianich e Cannavacciuolo : È lo chef stellato Giorgio Locatelli il nuovo giudice di MasterChef Italia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che quest’anno raddoppia con MasterChef All Stars, un’edizione speciale del cooking show di Sky Uno che vede in gara i più talentuosi concorrenti delle 7 edizioni del programma. Giorgio Locatelli, 55 anni, di Corgeno di Vergiate, sulla sponda varesina del Lago Maggiore e londinese ...

MasterChef Italia riaccende i fornelli. In arrivo la versione All Star : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T16:55:54+00:00 ROMA – Si riaccendono i fornelli nella cucina di MasterChef Italia. Il cooking show più seguito della televisione torna su Sky Uno con una nuova veste: All Star. Dietro i fuochi ci saranno i migliori concorrenti delle edizioni precedenti. E se tra questi concorrenti ci fosse R-A-C-H-I-D-A? Come si legge dal sito di […] L'articolo MasterChef Italia riaccende i fornelli. In arrivo la ...

MasterChef Italia : dopo l'addio di Antonia Klugmann il lancio della versione All Stars : Antonia Klugmann lascia lo show ma una nuova edizione All Stars con i concorrenti delle passate stagioni è pronta a partire

MasterChef All Stars Italia : edizione celebrativa con i migliori concorrenti : Arriva anche in Italia MasterChef All Stars, l’edizione celebrativa del noto cooking show trasmessa per la prima volta in Australia: ecco le anticipazioni MasterChef All Stars sbarca anche in Italia. Dopo aver conquistato i telespettatori australiani, l’edizione celebrative del noto cooking show arriva anche con in Italia con la prima edizione. MasterChef Italia All Stars: al via le riprese Dopo l’esperimento di Top Chef di ...

BOOM! Arriva MasterChef All Stars con le vecchie glorie del cooking show : MasterChef La crème de la crème. MasterChef riapre le sue cucine ai migliori concorrenti delle sette edizioni sin qui andate in onda. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi l’arrivo di MasterChef All Stars, le cui registrazioni inizieranno a metà giugno. Dopo sette edizioni, e con l’ottava in arrivo, per il cooking show satellitare è Arrivato, dunque, il momento dei primi bilanci e delle rivincite. Le registrazioni inizieranno a metà ...

Antonia Klugmann lascia MasterChef : la motivazione che ha sorpreso tutti : L'avventura di Antonia Klugmann nella cucina di Masterchef, non era iniziata nel migliore dei modi. La chef stellata, infatti, a causa del suo apparente carattere duro e forte, era stata accolta dal pubblico televisivo tra tante critiche e perplessità, tanto da acclamare a gran voce il ritorno di Carlo Cracco. Dopo poche settimane, però, il giudice è apparso sotto un'altra veste, svelando un lato dolce e, talvolta, quasi materno. Ora, la sua ...

Antonia Klugmann : «Lascio MasterChef per non dimenticarmi perché cucino» : Promette che «sarà un arrivederci», non necessariamente un addio alle scene. Ma la sua decisione è ineluttabile: niente Masterchef per Antonia Klugmann, la chef stellata che ha rivoluzionato la settima edizione del cooking show di Sky Uno, facendo simbolicamente il funerale a Cracco e dividendo il pubblico fra fautori e detrattori del suo stile asciutto, asburgico come la sua città natale, Trieste. Il motivo? Dedicarsi in prima persona al suo ...

