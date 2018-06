MasterChef | il nuovo giudice è lo chef Giorgio Locatelli

MasterChef 8 - Giorgio Locatelli nuovo giudice : È lo chef stellato Giorgio Locatelli il nuovo giudice di MasterChef Italia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che tornerà in onda a gennaio 2019 su Sky Uno (sarà anticipato a dicembre da MasterChef All Stars, lo spin off del cooking show di Sky Uno che vedrà in gara i più talentuosi concorrenti delle 7 edizioni del programma).Giorgio Locatelli, 55 anni, di Corgeno di Vergiate (sulla sponda varesina del Lago ...