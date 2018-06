MasterChef 8 | Giorgio Locatelli nuovo giudice

blogo

(Di venerdì 1 giugno 2018) È lo chef stellatoildiItalia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che tornerà in onda a gennaio 2019 su Sky Uno (sarà anticipato a dicembre daAll Stars, lo spin off del cooking show di Sky Uno che vedrà in gara i più talentuosi concorrenti delle 7 edizioni del programma)., 55 anni, di Corgeno di Vergiate (sulla sponda varesina del Lago Maggiore), prende il posto di Antonia Klugmann, che lascia il talent dopo solo un anno. Al suo fianco i confermati giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. prosegui la lettura8,pubblicato su TVBlog.it 01 giugno 2018 12:20.