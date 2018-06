Maserati | annunciata ufficialmente la strabiliante supercar elettrica anti Tesla FOTO

sportfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) Basata sul prototipoAlfieri, la futura super car sarà proposta sia in versione ibrida che 100%ed vanterà prestazioni mostruose In occasione dell’Investor day di Balocco, Sergio Marchionne ha annunciato il nuovo piano industriale del Brand. Oltra al già annunciato SUV di dimensioni compatte, la Casa del Tridente lancerà sul mercato un’inedita super car ecosostenibile basata sul prototipo Alfieri. La vettura verrà proposta sia in variante ibrida plug-in che in versione 100%. Secondo le informazioni rilasciate, la vettura offrirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi. L’obbiettivo del Costruttore modenese è affrontare lae anche la futura super carPorsche Mission E. L'articololaSPORTFAIR.