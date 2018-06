Mare | Livorno | un’associazione di volontari recupererà i rifiuti

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Accordo atra Comune, Aamps e l’associazioneVivo per la raccolta e il conferimenti deiurbani della costa livornese in virtu’ del quale le imbarcazioni dell’associazione ambientalista raggiungeranno all’alba le spiagge del litorale, raccoglieranno iabbandonati dai bagnanti, li differenzieranno e li trasporteranno viafino in porto, dove verranno presi in consegna da Aamps per lo smaltimento. “Questo servizio straordinario, che verra’ effettuato almeno tre volte a settimana per 4 mesi, a partire da giugno – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Vece – ci permettera’ di garantire la pulizia di tutte le spiagge di, comprese quelle lungo il Romito che sono praticamente impossibili da raggiungere via terra”.Vivo sara’ autorizzata dal Comune e da Aamps a ...