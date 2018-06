Marchionne e il piano Fca | Debito azzerato; stop diesel | ok elettrico

Fca - piano industriale/ Marchionne senza cravatta. Nuovi modelli per Jeep e Alfa Romeo. E la Maserati Alfieri : Fca, piano industriale. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:46:00 GMT)

Marchionne in cravatta per il nuovo piano Fca. "Promessa mantenuta" : "Quello che ascolterete è un piano solido e coraggioso". Sergio Marchionne definisce così il nuovo business plan quinquennale del gruppo Fca, presentato oggi a Balocco. Il manager è arrivato, non ...

Fiat - Marchionne ha in mente un piano e non teme il governo Salvini-Di Maio : di Carblogger L’1 giugno Sergio Marchionne illustrerà il nuovo piano industriale di Fiat Chrysler che eseguirà in gran parte il suo successore, lasciando lui la carica di amministratore delegato di Fca alla fine dell’anno. Luigi Di Maio e Matteo Salvini raccontano oggi il loro “contratto” di governo che “eseguirà” un presidente del consiglio da nominare. Due incertezze non fanno una certezza: rimangono due ...